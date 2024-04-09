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В ЛНР объявили чрезвычайный класс пожарной опасности - РИА Новости, 09.04.2024
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12:48 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/lnr-1938807617.html
В ЛНР объявили чрезвычайный класс пожарной опасности
В ЛНР объявили чрезвычайный класс пожарной опасности - РИА Новости, 09.04.2024
В ЛНР объявили чрезвычайный класс пожарной опасности
Чрезвычайный, четвертый из пяти возможных, класс пожарной опасности объявлен на территории Луганской Народной Республики, сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:48
2024-04-09T12:48
происшествия
луганская народная республика
россия
рубежное
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Чрезвычайный, четвертый из пяти возможных, класс пожарной опасности объявлен на территории Луганской Народной Республики, сообщает региональный главк МЧС России. "В республике объявлена высокая пожарная опасность (4 класс)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что за прошедшие сутки спасатели выезжали на ликвидацию пожаров 48 раз, из них 39 – природные пожары. Наибольшие территории выгорели в Антрацитовском муниципальном округе – 5 гектаров, Новоайдарском муниципальном округе – 19 гектаров травы и 1 гектар хвойной подстилки, поселке городского типа Белокуракино – 8,5 гектаров камыша и в городе Рубежное – 8 гектаров сухостоя на открытой территории.
https://ria.ru/20240313/pozhar-1932831038.html
луганская народная республика
россия
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происшествия, луганская народная республика, россия, рубежное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Рубежное, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР объявили чрезвычайный класс пожарной опасности

МЧС: чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Чрезвычайный, четвертый из пяти возможных, класс пожарной опасности объявлен на территории Луганской Народной Республики, сообщает региональный главк МЧС России.
«
"В республике объявлена высокая пожарная опасность (4 класс)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что за прошедшие сутки спасатели выезжали на ликвидацию пожаров 48 раз, из них 39 – природные пожары. Наибольшие территории выгорели в Антрацитовском муниципальном округе – 5 гектаров, Новоайдарском муниципальном округе – 19 гектаров травы и 1 гектар хвойной подстилки, поселке городского типа Белокуракино – 8,5 гектаров камыша и в городе Рубежное – 8 гектаров сухостоя на открытой территории.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияРубежноеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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