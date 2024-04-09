https://ria.ru/20240409/lnr-1938807617.html
В ЛНР объявили чрезвычайный класс пожарной опасности
В ЛНР объявили чрезвычайный класс пожарной опасности - РИА Новости, 09.04.2024
В ЛНР объявили чрезвычайный класс пожарной опасности
Чрезвычайный, четвертый из пяти возможных, класс пожарной опасности объявлен на территории Луганской Народной Республики, сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:48
2024-04-09T12:48
2024-04-09T12:48
происшествия
луганская народная республика
россия
рубежное
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Чрезвычайный, четвертый из пяти возможных, класс пожарной опасности объявлен на территории Луганской Народной Республики, сообщает региональный главк МЧС России. "В республике объявлена высокая пожарная опасность (4 класс)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что за прошедшие сутки спасатели выезжали на ликвидацию пожаров 48 раз, из них 39 – природные пожары. Наибольшие территории выгорели в Антрацитовском муниципальном округе – 5 гектаров, Новоайдарском муниципальном округе – 19 гектаров травы и 1 гектар хвойной подстилки, поселке городского типа Белокуракино – 8,5 гектаров камыша и в городе Рубежное – 8 гектаров сухостоя на открытой территории.
https://ria.ru/20240313/pozhar-1932831038.html
луганская народная республика
россия
рубежное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, россия, рубежное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Рубежное, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР объявили чрезвычайный класс пожарной опасности
МЧС: чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен в ЛНР