В Литве задержали подозреваемого в нападении на посольство России
В Литве задержали мужчину, который мог бросать коктейли Молотова в посольство РФ
© Фото : страница Посольства России в Литве в соцсетиПосольство Российской Федерации в Литве
© Фото : страница Посольства России в Литве в соцсети
Посольство Российской Федерации в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Полиция Литвы задержала подозреваемого, который, предположительно, две ночи бросал коктейли Молотова в здание посольства России в Вильнюсе, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение).
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"В понедельник в результате интенсивных процессуальных действий сотрудников по итогам анализа полученных данные был установлен и задержан человек 1974 года рождения, который, предположительно, совершил преступные деяния. Этот человек полиции уже известен", — указано в материале.
Следователи объединили оба происшествия в одно дело, так как они касались одного здания. Виновному по уголовной статье о порче имущества общественно опасным способом грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до пяти лет.
Накануне полицейский департамент Литвы сообщил, что неизвестные в ночь на воскресенье и на понедельник бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе, повредив стену здания.
В дипмиссии подтвердили информацию об инциденте. Там отметили, что никто не пострадал. Посольство передало улики литовской полиции.