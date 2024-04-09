Рейтинг@Mail.ru
В Литве задержали подозреваемого в нападении на посольство России - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 09.04.2024 (обновлено: 15:54 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/litva-1938819051.html
В Литве задержали подозреваемого в нападении на посольство России
В Литве задержали подозреваемого в нападении на посольство России - РИА Новости, 09.04.2024
В Литве задержали подозреваемого в нападении на посольство России
Полиция Литвы задержала подозреваемого, который, предположительно, две ночи бросал коктейли Молотова в здание посольства России в Вильнюсе, сообщил портал LRT... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:30
2024-04-09T15:54
в мире
литва
россия
вильнюс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938859826_0:186:600:524_1920x0_80_0_0_efb02ac06a6fbb5f92e8a6672356a862.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Полиция Литвы задержала подозреваемого, который, предположительно, две ночи бросал коктейли Молотова в здание посольства России в Вильнюсе, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение). &quot;В понедельник в результате интенсивных процессуальных действий сотрудников по итогам анализа полученных данные был установлен и задержан человек 1974 года рождения, который, предположительно, совершил преступные деяния. Этот человек полиции уже известен&quot;, — указано в материале.Следователи объединили оба происшествия в одно дело, так как они касались одного здания. Виновному по уголовной статье о порче имущества общественно опасным способом грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до пяти лет. Накануне полицейский департамент Литвы сообщил, что неизвестные в ночь на воскресенье и на понедельник бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе, повредив стену здания.В дипмиссии подтвердили информацию об инциденте. Там отметили, что никто не пострадал. Посольство передало улики литовской полиции.
https://ria.ru/20240317/kishinev-1933665515.html
https://ria.ru/20240103/praga-1919619282.html
литва
россия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938859826_0:207:600:657_1920x0_80_0_0_f29a1da5ffab66280e0c841d710fe93d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, россия, вильнюс
В мире, Литва, Россия, Вильнюс
В Литве задержали подозреваемого в нападении на посольство России

В Литве задержали мужчину, который мог бросать коктейли Молотова в посольство РФ

© Фото : страница Посольства России в Литве в соцсетиПосольство Российской Федерации в Литве
Посольство Российской Федерации в Литве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : страница Посольства России в Литве в соцсети
Посольство Российской Федерации в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Полиция Литвы задержала подозреваемого, который, предположительно, две ночи бросал коктейли Молотова в здание посольства России в Вильнюсе, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение).
«

"В понедельник в результате интенсивных процессуальных действий сотрудников по итогам анализа полученных данные был установлен и задержан человек 1974 года рождения, который, предположительно, совершил преступные деяния. Этот человек полиции уже известен", — указано в материале.

Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью
17 марта, 13:00
Следователи объединили оба происшествия в одно дело, так как они касались одного здания. Виновному по уголовной статье о порче имущества общественно опасным способом грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до пяти лет.
Накануне полицейский департамент Литвы сообщил, что неизвестные в ночь на воскресенье и на понедельник бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе, повредив стену здания.
В дипмиссии подтвердили информацию об инциденте. Там отметили, что никто не пострадал. Посольство передало улики литовской полиции.
Посольство России в Праге - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Чешская полиция ведет переговоры с мужчиной у здания российского посольства
3 января, 20:35
 
В миреЛитваРоссияВильнюс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала