https://ria.ru/20240409/litva-1938819051.html

В Литве задержали подозреваемого в нападении на посольство России

В Литве задержали подозреваемого в нападении на посольство России - РИА Новости, 09.04.2024

В Литве задержали подозреваемого в нападении на посольство России

Полиция Литвы задержала подозреваемого, который, предположительно, две ночи бросал коктейли Молотова в здание посольства России в Вильнюсе, сообщил портал LRT... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:30

2024-04-09T13:30

2024-04-09T15:54

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Полиция Литвы задержала подозреваемого, который, предположительно, две ночи бросал коктейли Молотова в здание посольства России в Вильнюсе, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение). "В понедельник в результате интенсивных процессуальных действий сотрудников по итогам анализа полученных данные был установлен и задержан человек 1974 года рождения, который, предположительно, совершил преступные деяния. Этот человек полиции уже известен", — указано в материале.Следователи объединили оба происшествия в одно дело, так как они касались одного здания. Виновному по уголовной статье о порче имущества общественно опасным способом грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до пяти лет. Накануне полицейский департамент Литвы сообщил, что неизвестные в ночь на воскресенье и на понедельник бросали бутылки с зажигательной смесью в здание посольства России в Вильнюсе, повредив стену здания.В дипмиссии подтвердили информацию об инциденте. Там отметили, что никто не пострадал. Посольство передало улики литовской полиции.

https://ria.ru/20240317/kishinev-1933665515.html

https://ria.ru/20240103/praga-1919619282.html

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в мире, литва, россия, вильнюс