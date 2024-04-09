Лавров обсудил с главой МИД Китая украинский кризис
Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Китая Ван И украинский кризис
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече в Пекине с главой МИД КНР Ван И украинский кризис, стороны подтвердили бесперспективность международных встреч по этому вопросу, которые не учитывают интересы Москвы, а продвигают "формулу мира" Владимира Зеленского.
"Мы и китайские друзья четко заявляем о необходимости учитывать законные озабоченности всех вовлеченных сторон, прежде всего в сфере в безопасности. В этом контексте мы вместе с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную так называемую "формулу мира" Зеленского и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий", - сказал он на пресс-конференции.
Москва признательна Китаю за "объективную взвешенную позицию, за готовность играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования".
"Известные 12 пунктов, которые Китай выдвинул в прошлом году, четко совершенно формулируют необходимость, во-первых, учитывать первопричины этого конфликта и, во-вторых, в усилиях по урегулированию добиваться устранения этих причин, прежде всего в контексте обеспечения равной неделимой безопасности в том числе и в Европе, но и в целом в мире", - подчеркнул Лавров.