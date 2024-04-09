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Лавров обсудил с главой МИД Китая украинский кризис - РИА Новости, 09.04.2024
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07:47 09.04.2024 (обновлено: 08:13 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/lavrov-1938744432.html
Лавров обсудил с главой МИД Китая украинский кризис
Лавров обсудил с главой МИД Китая украинский кризис - РИА Новости, 09.04.2024
Лавров обсудил с главой МИД Китая украинский кризис
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече в Пекине с главой МИД КНР Ван И украинский кризис, стороны подтвердили... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:47
2024-04-09T08:13
в мире
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россия
украина
сергей лавров
ван и (политик)
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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече в Пекине с главой МИД КНР Ван И украинский кризис, стороны подтвердили бесперспективность международных встреч по этому вопросу, которые не учитывают интересы Москвы, а продвигают "формулу мира" Владимира Зеленского."Мы и китайские друзья четко заявляем о необходимости учитывать законные озабоченности всех вовлеченных сторон, прежде всего в сфере в безопасности. В этом контексте мы вместе с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную так называемую "формулу мира" Зеленского и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий", - сказал он на пресс-конференции.Москва признательна Китаю за "объективную взвешенную позицию, за готовность играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования"."Известные 12 пунктов, которые Китай выдвинул в прошлом году, четко совершенно формулируют необходимость, во-первых, учитывать первопричины этого конфликта и, во-вторых, в усилиях по урегулированию добиваться устранения этих причин, прежде всего в контексте обеспечения равной неделимой безопасности в том числе и в Европе, но и в целом в мире", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html
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в мире, китай, россия, украина, сергей лавров, ван и (политик), владимир зеленский, москва
В мире, Китай, Россия, Украина, Сергей Лавров, Ван И (политик), Владимир Зеленский, Москва
Лавров обсудил с главой МИД Китая украинский кризис

Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Китая Ван И украинский кризис

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил на встрече в Пекине с главой МИД КНР Ван И украинский кризис, стороны подтвердили бесперспективность международных встреч по этому вопросу, которые не учитывают интересы Москвы, а продвигают "формулу мира" Владимира Зеленского.
"Мы и китайские друзья четко заявляем о необходимости учитывать законные озабоченности всех вовлеченных сторон, прежде всего в сфере в безопасности. В этом контексте мы вместе с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную так называемую "формулу мира" Зеленского и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий", - сказал он на пресс-конференции.
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Москва признательна Китаю за "объективную взвешенную позицию, за готовность играть позитивную роль в деле политико-дипломатического урегулирования".
"Известные 12 пунктов, которые Китай выдвинул в прошлом году, четко совершенно формулируют необходимость, во-первых, учитывать первопричины этого конфликта и, во-вторых, в усилиях по урегулированию добиваться устранения этих причин, прежде всего в контексте обеспечения равной неделимой безопасности в том числе и в Европе, но и в целом в мире", - подчеркнул Лавров.
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