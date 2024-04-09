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Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 09.04.2024
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05:43 09.04.2024 (обновлено: 05:48 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/lavrov-1938739551.html
Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем в борьбе с терроризмом
Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 09.04.2024
Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем в борьбе с терроризмом
Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в подмосковном "Крокус сити... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T05:43
2024-04-09T05:48
в мире
россия
китай
московская область (подмосковье)
сергей лавров
ван и (политик)
крокус сити холл
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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И. "Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом, все причастные, безусловно, понесут наказание. А наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться в том числе и в рамках многосторонних институтов", - сказал он. Лавров подчеркнул, что состоявшиеся в марте выборы президента РФ проходили в условиях "жесткого внешнего давления со стороны Запада, всплеска террористических атак киевского режима". "Участились обстрелы, как вы знаете, российских городов, которые привели к жертвам среди мирного населения, зафиксированы многочисленные попытки хакеров взломать нашу избирательную систему. Но голосование прошло успешно, ничто не помешало свободному и рекордному волеизъявлению российских избирателей, в чем могла убедиться и делегация от правительства КНР. Мы признательны за направление ваших наблюдателей", - добавил российский министр. Глава МИД РФ также выразил признательность китайским друзьям за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с конституцией России. "Результаты выборов подтвердили глубокое доверие российского народа нашему лидеру и проводимой внутренней и внешней политике, это касается не в последнюю очередь и курса на укрепление стратегического взаимодействия и партнерства с КНР", - указал он. Лавров с 8 по 9 апреля находится в Пекине с официальным визитом.
https://ria.ru/20240322/rossiya-1934871069.html
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в мире, россия, китай, московская область (подмосковье), сергей лавров, ван и (политик), крокус сити холл
В мире, Россия, Китай, Московская область (Подмосковье), Сергей Лавров, Ван И (политик), Крокус Сити Холл
Лавров рассказал о сотрудничестве с Китаем в борьбе с терроризмом

Лавров: Россия и Китай продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом

© Фото : Мария Захарова / TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Мария Захарова / Telegram
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта в подмосковном "Крокус сити холле", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.
"Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом, все причастные, безусловно, понесут наказание. А наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться в том числе и в рамках многосторонних институтов", - сказал он.
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Лавров подчеркнул, что состоявшиеся в марте выборы президента РФ проходили в условиях "жесткого внешнего давления со стороны Запада, всплеска террористических атак киевского режима".
"Участились обстрелы, как вы знаете, российских городов, которые привели к жертвам среди мирного населения, зафиксированы многочисленные попытки хакеров взломать нашу избирательную систему. Но голосование прошло успешно, ничто не помешало свободному и рекордному волеизъявлению российских избирателей, в чем могла убедиться и делегация от правительства КНР. Мы признательны за направление ваших наблюдателей", - добавил российский министр.
Глава МИД РФ также выразил признательность китайским друзьям за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с конституцией России.
"Результаты выборов подтвердили глубокое доверие российского народа нашему лидеру и проводимой внутренней и внешней политике, это касается не в последнюю очередь и курса на укрепление стратегического взаимодействия и партнерства с КНР", - указал он.
Лавров с 8 по 9 апреля находится в Пекине с официальным визитом.
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В миреРоссияКитайМосковская область (Подмосковье)Сергей ЛавровВан И (политик)Крокус Сити Холл
 
 
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