https://ria.ru/20240409/lavrov-1938735010.html
Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.04.2024
Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:28
2024-04-09T07:28
2024-04-09T07:28
россия
китай
сергей лавров
ван и (политик)
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Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И.
россия
китай
РИА Новости
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938720449_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6780571eff223ce6ac193d33f6451348.jpg
Пресс-конференция Лаврова и министра иностранных дел Китая
Пресс-конференция Лаврова и министра иностранных дел Китая
2024-04-09T07:28
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PT32M44S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сергей лавров, ван и (политик), видео
Россия, Китай, Сергей Лавров, Ван И (политик)
Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И.
2024-04-09T07:28
true
PT32M44S
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И.