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Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.04.2024
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07:28 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/lavrov-1938735010.html
Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.04.2024
Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:28
2024-04-09T07:28
россия
китай
сергей лавров
ван и (политик)
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Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И.
россия
китай
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
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Пресс-конференция Лаврова и министра иностранных дел Китая
Пресс-конференция Лаврова и министра иностранных дел Китая
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
россия, китай, сергей лавров, ван и (политик), видео
Россия, Китай, Сергей Лавров, Ван И (политик)
Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И.
2024-04-09T07:28
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PT32M44S

Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И.
 
РоссияКитайСергей ЛавровВан И (политик)
 
 
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