https://ria.ru/20240409/lavrov-1938735010.html

Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция

Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.04.2024

Пресс-конференция Лаврова в Китае. Прямая трансляция

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T07:28

2024-04-09T07:28

2024-04-09T07:28

россия

китай

сергей лавров

ван и (политик)

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Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И.

россия

китай

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2024

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-конференция Лаврова и министра иностранных дел Китая Пресс-конференция Лаврова и министра иностранных дел Китая 2024-04-09T07:28 true PT32M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, сергей лавров, ван и (политик), видео