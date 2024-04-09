https://ria.ru/20240409/lavina-1938741970.html

В Магадане объявили лавинную опасность

В Магадане объявили лавинную опасность - РИА Новости, 09.04.2024

В Магадане объявили лавинную опасность

Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о лавинной опасности в Магадане и его окрестностях, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ)... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T06:41

2024-04-09T06:41

2024-04-09T06:41

происшествия

магадан

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МАГАДАН, 9 апр - РИА Новости. Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о лавинной опасности в Магадане и его окрестностях, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном штормовом ветре и метелях в Магадане и Ольском округе региона. Они рекомендовали жителям временно не покидать населенные пункты. "9-10 апреля 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, вызванных снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения травматизмом туристов, спортсменов, охотников. (Источник ЧС – лавинная опасность)", - говорится в сообщении. Спасатели также рекомендовали жителям региона воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, особенно через горные перевалы и в лавиноопасные районы.

https://ria.ru/20240409/opasnost-1938738870.html

https://ria.ru/20240409/mchs-1938739833.html

магадан

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происшествия, магадан