https://ria.ru/20240409/lavina-1938741970.html
В Магадане объявили лавинную опасность
В Магадане объявили лавинную опасность - РИА Новости, 09.04.2024
В Магадане объявили лавинную опасность
Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о лавинной опасности в Магадане и его окрестностях, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ)... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T06:41
2024-04-09T06:41
2024-04-09T06:41
происшествия
магадан
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МАГАДАН, 9 апр - РИА Новости. Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о лавинной опасности в Магадане и его окрестностях, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном штормовом ветре и метелях в Магадане и Ольском округе региона. Они рекомендовали жителям временно не покидать населенные пункты. "9-10 апреля 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, вызванных снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения травматизмом туристов, спортсменов, охотников. (Источник ЧС – лавинная опасность)", - говорится в сообщении. Спасатели также рекомендовали жителям региона воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, особенно через горные перевалы и в лавиноопасные районы.
https://ria.ru/20240409/opasnost-1938738870.html
https://ria.ru/20240409/mchs-1938739833.html
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происшествия, магадан
В Магадане объявили лавинную опасность
ПСЦ: в Магадане объявили лавинную опасность
МАГАДАН, 9 апр - РИА Новости. Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о лавинной опасности в Магадане и его окрестностях, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном штормовом ветре и метелях в Магадане и Ольском округе региона. Они рекомендовали жителям временно не покидать населенные пункты.
"9-10 апреля 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, вызванных снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения травматизмом туристов, спортсменов, охотников. (Источник ЧС – лавинная опасность)", - говорится в сообщении.
Спасатели также рекомендовали жителям региона воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, особенно через горные перевалы и в лавиноопасные районы.