https://ria.ru/20240409/lada-1938778339.html

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом" - РИА Новости, 09.04.2024

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"

"АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:09

2024-04-09T11:09

2024-04-09T11:09

авто

автоваз

lada granta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929989499_0:220:3009:1913_1920x0_80_0_0_7f8a865e6ade55e93cb6751722c4528b.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж автомобилей Lada Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией", - говорится в сообщении. Также уточняется, что модель уже поступила в дилерские центры. "Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана с АТ – от 1 176 900 рублей, лифтбека – от 1 247 900 рублей", - уточнили в "АвтоВАЗе".

https://ria.ru/20240314/avtovaz-1932845254.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, автоваз, lada granta