https://ria.ru/20240409/lada-1938778339.html
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом" - РИА Новости, 09.04.2024
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:09
2024-04-09T11:09
2024-04-09T11:09
авто
автоваз
lada granta
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж автомобилей Lada Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией", - говорится в сообщении. Также уточняется, что модель уже поступила в дилерские центры. "Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана с АТ – от 1 176 900 рублей, лифтбека – от 1 247 900 рублей", - уточнили в "АвтоВАЗе".
https://ria.ru/20240314/avtovaz-1932845254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, автоваз, lada granta
Авто, АвтоВАЗ, Lada Granta
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с автоматической трансмиссией