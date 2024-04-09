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"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом" - РИА Новости, 09.04.2024
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11:09 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/lada-1938778339.html
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом" - РИА Новости, 09.04.2024
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"
"АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:09
2024-04-09T11:09
авто
автоваз
lada granta
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж автомобилей Lada Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией", - говорится в сообщении. Также уточняется, что модель уже поступила в дилерские центры. "Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана с АТ – от 1 176 900 рублей, лифтбека – от 1 247 900 рублей", - уточнили в "АвтоВАЗе".
https://ria.ru/20240314/avtovaz-1932845254.html
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авто, автоваз, lada granta
Авто, АвтоВАЗ, Lada Granta
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с "автоматом"

"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Granta с автоматической трансмиссией

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип LADA
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип LADA . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией, модель стоит от 1,18 миллиона рублей, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" объявляет о старте продаж автомобилей Lada Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией", - говорится в сообщении. Также уточняется, что модель уже поступила в дилерские центры.
"Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана с АТ – от 1 176 900 рублей, лифтбека – от 1 247 900 рублей", - уточнили в "АвтоВАЗе".
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с подушками безопасности
14 марта, 04:03
 
АвтоАвтоВАЗLada Granta
 
 
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