https://ria.ru/20240409/kurorty-1938642918.html
Эксперты оценили интерес туристов к отдыху на горнолыжных курортах
Эксперты оценили интерес туристов к отдыху на горнолыжных курортах - РИА Новости, 09.04.2024
Эксперты оценили интерес туристов к отдыху на горнолыжных курортах
Эксперты определили горнолыжные курорты России, интерес к которым у самостоятельных туристов растет быстрее всего, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T03:51
2024-04-09T03:51
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперты определили горнолыжные курорты России, интерес к которым у самостоятельных туристов растет быстрее всего, сообщает МТС Travel.Специалисты сервиса для путешествий на базе обезличенной Big Data МТС проанализировали данные бронирований на 22 наиболее крупных горнолыжные курорта России в период с декабря по март за последние три года.Этой зимой половину туристов принял горный кластер Сочи. Архыз и Домбай, расположенные в Карачаево-Черкесии, посетили 13,5 процентов поклонников зимних видов спорта. Тройку наиболее популярных для катания регионов замыкает Кабардино-Балкария – в Приэльбрусье отправились 7,5 процентов отдыхающих.Таким образом, Северный Кавказ принял 71 процент горнолыжников и сноубордистов. Турпоток туристов в регион за год вырос на десять процентов, а в целом по стране – на семь, подсчитали эксперты сервиса. В пятерку наиболее популярных у горнолыжников мест вошли также Кемеровская область и Татарстан.При этом в 2024 году в десятку самых востребованных мест для катания вошла Республика Алтай (седьмое место), а Мурманская область поднялась в рейтинге на одну ступень и оказалась на шестой строке.В частности, более других (на 78 процентов) выросло число поездок на алтайский курорт "Манжерок". Там в декабре 2023 года открылся комплекс, построены инфраструктурные объекты, объясняют эксперты сервиса. На четверть чаще туристы стали посещать расположенные в Заполярье "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр". На 20 процентов выросло число визитов в Карачаево-Черкессию и Кабардино-Балкарию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курорт, горнолыжный курорт, куда поехать, отдых, новости - туризм, отдых в россии
Туризм, Курорт, горнолыжный курорт, куда поехать, Отдых, Новости - Туризм, отдых в России
Эксперты оценили интерес туристов к отдыху на горнолыжных курортах
Эксперты: быстрее всего растет интерес к горнолыжным курортам Сибири и Заполярья
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Эксперты определили горнолыжные курорты России, интерес к которым у самостоятельных туристов растет быстрее всего, сообщает МТС Travel.
Специалисты сервиса для путешествий на базе обезличенной Big Data МТС проанализировали данные бронирований на 22 наиболее крупных горнолыжные курорта России в период с декабря по март за последние три года.
Этой зимой половину туристов принял горный кластер Сочи. Архыз и Домбай, расположенные в Карачаево-Черкесии, посетили 13,5 процентов поклонников зимних видов спорта. Тройку наиболее популярных для катания регионов замыкает Кабардино-Балкария – в Приэльбрусье отправились 7,5 процентов отдыхающих.
Таким образом, Северный Кавказ принял 71 процент горнолыжников и сноубордистов. Турпоток туристов в регион за год вырос на десять процентов, а в целом по стране – на семь, подсчитали эксперты сервиса.
В пятерку наиболее популярных у горнолыжников мест вошли также Кемеровская область и Татарстан.
При этом в 2024 году в десятку самых востребованных мест для катания вошла Республика Алтай (седьмое место), а Мурманская область поднялась в рейтинге на одну ступень и оказалась на шестой строке.
В частности, более других (на 78 процентов) выросло число поездок на алтайский курорт "Манжерок". Там в декабре 2023 года открылся комплекс, построены инфраструктурные объекты, объясняют эксперты сервиса. На четверть чаще туристы стали посещать расположенные в Заполярье "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр". На 20 процентов выросло число визитов в Карачаево-Черкессию и Кабардино-Балкарию.