https://ria.ru/20240409/kurgan-1938922371.html

Росгидромет спрогнозировал приход большой воды в Курган 11-14 апреля

Росгидромет спрогнозировал приход большой воды в Курган 11-14 апреля - РИА Новости, 09.04.2024

Росгидромет спрогнозировал приход большой воды в Курган 11-14 апреля

Паводковые воды дойдут до Кургана во второй половине недели, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:45

2024-04-09T18:45

2024-04-09T19:37

курган

гидрометцентр

происшествия

курганская область

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр — РИА Новости. Паводковые воды дойдут до Кургана во второй половине недели, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале."Приход большой воды в Курган прогнозируется службой (Росгидрометом. — Прим. ред.) в период 11-14 апреля", — говорится в публикации.За сутки вода в Тоболе в районе города поднялась на 49 сантиметров. В Звериноголовском она находится на отметке 8 метров 93 сантиметра, за сутки с небольшим прирост составил более 3,5 метра, отметил губернатор.По его словам, пойма перед селами Усть-Уйское и Звериноголовское "залита водой более трех-четырех километров в ширину", а выше, в сторону Кургана, Тобол пока находится в русле."Получается эффект бутылочного горлышка, когда до его достижения в Звериноголовском уровень воды растет быстро, а выше по руслу идет переток воды, но пока медленнее. Сейчас очень много зависит от того, сколько еще будут идти сбросы воды с водохранилищ, а также какой объем воды накоплен перед Звериноголовским и как она будет вести себя выше по течению", — написал Шумков.Он предупредил, что, по данным Росгидромета, сохраняется угроза подтопления всех указанных населенных пунктов.Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Существует угроза подтопления более 60 населенных пунктов, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Власти пяти муниципалитетов начали превентивно эвакуировать население.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240409/ural-1938892862.html

https://ria.ru/20240409/orenburg-1938846694.html

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Кирилл Волков

курган, гидрометцентр, происшествия, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024