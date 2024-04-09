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Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска - РИА Новости, 09.04.2024
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
Власти Курганской области готовятся к приходу большой воды. В настоящее время подтоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь отрезков автодорог и один... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:15
2024-04-09T21:15
2024-04-09T21:15
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Власти Курганской области готовятся к приходу большой воды. В настоящее время подтоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь отрезков автодорог и один низководный мост. Региональное управление МЧС опубликовало список населенных пунктов, которые находятся в зоне риска. Спасатели проводят превентивную эвакуацию населения. Для жителей открыты 76 пунктов временного размещения. Смотрите в инфографике Ria.ru, где по прогнозу вода будет наступать на жилые кварталы.
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РИА Новости
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россия, курганская область, курган, паводки в россии, половодье, чс, происшествия, тобол (река), инфографика
Инфографика, Россия, Курганская область, Курган, Паводки в России, Половодье, ЧС, Происшествия, Тобол (река)