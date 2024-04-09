https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html

Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска

Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска - РИА Новости, 09.04.2024

Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска

Власти Курганской области готовятся к приходу большой воды. В настоящее время подтоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь отрезков автодорог и один... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T21:15

2024-04-09T21:15

2024-04-09T21:15

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Власти Курганской области готовятся к приходу большой воды. В настоящее время подтоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь отрезков автодорог и один низководный мост. Региональное управление МЧС опубликовало список населенных пунктов, которые находятся в зоне риска. Спасатели проводят превентивную эвакуацию населения. Для жителей открыты 76 пунктов временного размещения. Смотрите в инфографике Ria.ru, где по прогнозу вода будет наступать на жилые кварталы.

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2024

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