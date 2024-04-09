https://ria.ru/20240409/kungurov-1938790966.html

У погибшего оперного певца Кунгурова обнаружили порезы, сообщил источник

У погибшего оперного певца Кунгурова обнаружили порезы, сообщил источник - РИА Новости, 09.04.2024

У погибшего оперного певца Кунгурова обнаружили порезы, сообщил источник

На руках оперного певца Евгения Кунгурова, которого в понедельник нашли мертвым в центре Москвы, обнаружены порезы, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:48

2024-04-09T11:48

2024-04-09T15:38

россия

заречный

свердловская область

евгений кунгуров (оперный певец)

происшествия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На руках оперного певца Евгения Кунгурова, которого в понедельник нашли мертвым в центре Москвы, обнаружены порезы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "На руках Кунгурова обнаружены ссадины, предположительно, порезы", — сказал собеседник агентства.Ранее другой источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что вечером в понедельник на Зоологической улице в центре Москвы обнаружили тело Кунгурова. Согласно информации на странице оперного певца в соцсети "ВКонтакте", он родился 18 июля 1983 года в городе Заречный Свердловской области. В 2022-м Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил благодарственное письмо президента за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад. Кунгуров является заслуженным артистом России.

https://ria.ru/20240408/kungurov-1938723321.html

россия

заречный

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, заречный, свердловская область, евгений кунгуров (оперный певец), происшествия