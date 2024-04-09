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У погибшего оперного певца Кунгурова обнаружили порезы, сообщил источник - РИА Новости, 09.04.2024
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11:48 09.04.2024 (обновлено: 15:38 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/kungurov-1938790966.html
У погибшего оперного певца Кунгурова обнаружили порезы, сообщил источник
У погибшего оперного певца Кунгурова обнаружили порезы, сообщил источник - РИА Новости, 09.04.2024
У погибшего оперного певца Кунгурова обнаружили порезы, сообщил источник
На руках оперного певца Евгения Кунгурова, которого в понедельник нашли мертвым в центре Москвы, обнаружены порезы, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:48
2024-04-09T15:38
россия
заречный
свердловская область
евгений кунгуров (оперный певец)
происшествия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На руках оперного певца Евгения Кунгурова, которого в понедельник нашли мертвым в центре Москвы, обнаружены порезы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "На руках Кунгурова обнаружены ссадины, предположительно, порезы", — сказал собеседник агентства.Ранее другой источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что вечером в понедельник на Зоологической улице в центре Москвы обнаружили тело Кунгурова. Согласно информации на странице оперного певца в соцсети "ВКонтакте", он родился 18 июля 1983 года в городе Заречный Свердловской области. В 2022-м Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил благодарственное письмо президента за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад. Кунгуров является заслуженным артистом России.
https://ria.ru/20240408/kungurov-1938723321.html
россия
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россия, заречный, свердловская область, евгений кунгуров (оперный певец), происшествия
Россия, Заречный, Свердловская область, Евгений Кунгуров (оперный певец), Происшествия
У погибшего оперного певца Кунгурова обнаружили порезы, сообщил источник

На руках оперного певца Кунгурова, которого нашли мертвым, нашли порезы на руках

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Евгений Кунгуров
Певец Евгений Кунгуров - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Евгений Кунгуров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. На руках оперного певца Евгения Кунгурова, которого в понедельник нашли мертвым в центре Москвы, обнаружены порезы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"На руках Кунгурова обнаружены ссадины, предположительно, порезы", — сказал собеседник агентства.
Ранее другой источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что вечером в понедельник на Зоологической улице в центре Москвы обнаружили тело Кунгурова.
Согласно информации на странице оперного певца в соцсети "ВКонтакте", он родился 18 июля 1983 года в городе Заречный Свердловской области. В 2022-м Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023 года получил благодарственное письмо президента за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад. Кунгуров является заслуженным артистом России.
Евгений Кунгуров - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Источник сообщил о гибели оперного певца Кунгурова
8 апреля, 22:55
 
РоссияЗаречныйСвердловская областьЕвгений Кунгуров (оперный певец)Происшествия
 
 
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