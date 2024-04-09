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Новая Авдеевка. На Западе испугались падения украинской "крепости"

Новая Авдеевка. На Западе испугались падения украинской "крепости" - РИА Новости, 09.04.2024

Новая Авдеевка. На Западе испугались падения украинской "крепости"

ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр с тяжелыми последствиями, считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T02:35

2024-04-09T02:35

2024-04-09T02:35

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр с тяжелыми последствиями, считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша."Сдача Часов Яра станет падением еще одной украинской «крепости» и серьезным ударом для Киева", — отметил журналист.Он сравнил Часов Яр с другой известным укрепрайоном ВСУ — Авдеевкой. По мнению автора статьи, предыдущий опыт боев в Донбассе показал, что Украина рано или поздно отдаст любую укрепленную позицию, какие бы ресурсы она ни задействовала для обороны. Как отметил Роша, у ВСУ не получится остановить неумолимое продвижение России на запад."Фронт сдвинется в направлении, которое совершенно не устраивает Киев. С каждой новой потерей давление на него будет усиливаться. Киев будут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боев", — предположил обозреватель.В прошлую пятницу советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике, в 15 километрах к западу от Артемовска.Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, с 2014 года противник использовал город для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка воинских частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240408/ssha-1938684599.html

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