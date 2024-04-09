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Новая Авдеевка. На Западе испугались падения украинской "крепости" - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/krepost-1938732788.html
Новая Авдеевка. На Западе испугались падения украинской "крепости"
Новая Авдеевка. На Западе испугались падения украинской "крепости" - РИА Новости, 09.04.2024
Новая Авдеевка. На Западе испугались падения украинской "крепости"
ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр с тяжелыми последствиями, считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T02:35
2024-04-09T02:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
хорватия
донецкая народная республика
донбасс
авдеевка
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр с тяжелыми последствиями, считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша."Сдача Часов Яра станет падением еще одной украинской «крепости» и серьезным ударом для Киева", — отметил журналист.Он сравнил Часов Яр с другой известным укрепрайоном ВСУ — Авдеевкой. По мнению автора статьи, предыдущий опыт боев в Донбассе показал, что Украина рано или поздно отдаст любую укрепленную позицию, какие бы ресурсы она ни задействовала для обороны. Как отметил Роша, у ВСУ не получится остановить неумолимое продвижение России на запад."Фронт сдвинется в направлении, которое совершенно не устраивает Киев. С каждой новой потерей давление на него будет усиливаться. Киев будут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боев", — предположил обозреватель.В прошлую пятницу советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике, в 15 километрах к западу от Артемовска.Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, с 2014 года противник использовал город для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка воинских частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240408/ssha-1938684599.html
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в мире, россия, украина, хорватия, донецкая народная республика, донбасс, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Хорватия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Новая Авдеевка. На Западе испугались падения украинской "крепости"

Advance: ВСУ не смогу избежать сдачи Часова Яра

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр с тяжелыми последствиями, считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.
«
"Сдача Часов Яра станет падением еще одной украинской «крепости» и серьезным ударом для Киева", — отметил журналист.
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Он сравнил Часов Яр с другой известным укрепрайоном ВСУ — Авдеевкой. По мнению автора статьи, предыдущий опыт боев в Донбассе показал, что Украина рано или поздно отдаст любую укрепленную позицию, какие бы ресурсы она ни задействовала для обороны.
Как отметил Роша, у ВСУ не получится остановить неумолимое продвижение России на запад.
"Фронт сдвинется в направлении, которое совершенно не устраивает Киев. С каждой новой потерей давление на него будет усиливаться. Киев будут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боев", — предположил обозреватель.
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В прошлую пятницу советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике, в 15 километрах к западу от Артемовска.
Как рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, с 2014 года противник использовал город для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка воинских частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХорватияДонецкая Народная РеспубликаДонбассАвдеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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