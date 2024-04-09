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Хоценко взял на личный контроль строительство детского стационара в Омске - РИА Новости, 09.04.2024
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Омская область
 
13:59 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/kontrol-1938828752.html
Хоценко взял на личный контроль строительство детского стационара в Омске
Хоценко взял на личный контроль строительство детского стационара в Омске - РИА Новости, 09.04.2024
Хоценко взял на личный контроль строительство детского стационара в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что взял на личный контроль строительство детского инфекционного стационара в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:59
2024-04-09T13:59
омская область
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ОМСК, 9 апр — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что взял на личный контроль строительство детского инфекционного стационара в Омске. На строительной площадке ежедневно работают свыше 200 человек. Специалисты приступили к изготовлению каркасов и установке арматурных основ второго здания — пищеблока и перехода. Бетонируют колонны и стены 1-го этажа лечебного корпуса. "Контролируем динамику строительства детского инфекционного стационара в Омске. Работы на площадке ведутся. Военно-строительный комплекс министерства обороны России наращивает темпы", - написал Виталий Хоценко. Больничный комплекс на улице Перелета, 9 в Омске предназначен для оказания первичной медпомощи детям до 7 лет с инфекционной патологией. Он будет состоять из отдельно стоящих зданий, соединенных переходами — пятиэтажного детского инфекционного стационара, двухэтажного пищеблока и двухэтажной прачечной. Также в состав больницы войдёт клинико-диагностическая лаборатория. Мамы смогут находиться в палатах с детьми.
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омск, омская область, виталий хоценко, россия
Омская область , Омск, Омская область, Виталий Хоценко, Россия

Хоценко взял на личный контроль строительство детского стационара в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 9 апр — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что взял на личный контроль строительство детского инфекционного стационара в Омске.
На строительной площадке ежедневно работают свыше 200 человек. Специалисты приступили к изготовлению каркасов и установке арматурных основ второго здания — пищеблока и перехода. Бетонируют колонны и стены 1-го этажа лечебного корпуса.
«
"Контролируем динамику строительства детского инфекционного стационара в Омске. Работы на площадке ведутся. Военно-строительный комплекс министерства обороны России наращивает темпы", - написал Виталий Хоценко.
Больничный комплекс на улице Перелета, 9 в Омске предназначен для оказания первичной медпомощи детям до 7 лет с инфекционной патологией. Он будет состоять из отдельно стоящих зданий, соединенных переходами — пятиэтажного детского инфекционного стационара, двухэтажного пищеблока и двухэтажной прачечной. Также в состав больницы войдёт клинико-диагностическая лаборатория. Мамы смогут находиться в палатах с детьми.
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Омская областьОмскОмская областьВиталий ХоценкоРоссия
 
 
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