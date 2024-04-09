https://ria.ru/20240409/kontrol-1938828752.html

Хоценко взял на личный контроль строительство детского стационара в Омске

Хоценко взял на личный контроль строительство детского стационара в Омске - РИА Новости, 09.04.2024

Хоценко взял на личный контроль строительство детского стационара в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что взял на личный контроль строительство детского инфекционного стационара в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:59

2024-04-09T13:59

2024-04-09T13:59

омская область

омск

омская область

виталий хоценко

россия

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ОМСК, 9 апр — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что взял на личный контроль строительство детского инфекционного стационара в Омске. На строительной площадке ежедневно работают свыше 200 человек. Специалисты приступили к изготовлению каркасов и установке арматурных основ второго здания — пищеблока и перехода. Бетонируют колонны и стены 1-го этажа лечебного корпуса. "Контролируем динамику строительства детского инфекционного стационара в Омске. Работы на площадке ведутся. Военно-строительный комплекс министерства обороны России наращивает темпы", - написал Виталий Хоценко. Больничный комплекс на улице Перелета, 9 в Омске предназначен для оказания первичной медпомощи детям до 7 лет с инфекционной патологией. Он будет состоять из отдельно стоящих зданий, соединенных переходами — пятиэтажного детского инфекционного стационара, двухэтажного пищеблока и двухэтажной прачечной. Также в состав больницы войдёт клинико-диагностическая лаборатория. Мамы смогут находиться в палатах с детьми.

https://ria.ru/20240322/dvorets-1934971185.html

омск

омская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омск, омская область, виталий хоценко, россия