В Херсонской области увеличили компенсации за поврежденные ВСУ дома
В Херсонской области увеличили компенсации за дома, поврежденные обстрелами ВСУ
© Владимир Сальдо/TelegramПоследствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. В Херсонской области увеличили компенсации за дома, поврежденные в результате обстрелов украинских войск, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
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"Правительством России увеличены суммы компенсаций жителям области, чьи дома повреждены или разрушены в результате обстрелов ВСУ. К сожалению, их число растет практически каждый день", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
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По его словам, за прошлый год в реестр пострадавших внесено 656 семей, жилье которых пострадало от обстрелов ВСУ. В этом году - 462 семьи.
В частности, Алексеенко подчеркнул, что размер компенсации за жилье, которое требует капремонта (утраченное жилье), вырос с 35 до 45 тыс. руб. за "квадрат". А выплата за жилье, признанное непригодными для проживания, - с 7 до 10 тыс. руб. за квадратный метр.
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"Важно, что компенсации предусмотрены для жителей области, кто остается в опасных районах и не получил жилищный сертификат", - подчеркнул Алексеенко.
По его словам, в прошлом году за ущерб жилью людям выплачено 202 миллиона рублей. На этот год на компенсации пострадавшим уже выделено 293 миллиона рублей.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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