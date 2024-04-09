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В Херсонской области увеличили компенсации за поврежденные ВСУ дома - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:34 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/kompensatsiya-1938952274.html
В Херсонской области увеличили компенсации за поврежденные ВСУ дома
В Херсонской области увеличили компенсации за поврежденные ВСУ дома - РИА Новости, 09.04.2024
В Херсонской области увеличили компенсации за поврежденные ВСУ дома
В Херсонской области увеличили компенсации за дома, поврежденные в результате обстрелов украинских войск, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:34
2024-04-09T21:34
россия
херсонская область
днепр (город)
андрей алексеенко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. В Херсонской области увеличили компенсации за дома, поврежденные в результате обстрелов украинских войск, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "Правительством России увеличены суммы компенсаций жителям области, чьи дома повреждены или разрушены в результате обстрелов ВСУ. К сожалению, их число растет практически каждый день", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. По его словам, за прошлый год в реестр пострадавших внесено 656 семей, жилье которых пострадало от обстрелов ВСУ. В этом году - 462 семьи. В частности, Алексеенко подчеркнул, что размер компенсации за жилье, которое требует капремонта (утраченное жилье), вырос с 35 до 45 тыс. руб. за "квадрат". А выплата за жилье, признанное непригодными для проживания, - с 7 до 10 тыс. руб. за квадратный метр. "Важно, что компенсации предусмотрены для жителей области, кто остается в опасных районах и не получил жилищный сертификат", - подчеркнул Алексеенко. По его словам, в прошлом году за ущерб жилью людям выплачено 202 миллиона рублей. На этот год на компенсации пострадавшим уже выделено 293 миллиона рублей. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902505935.html
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россия
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россия, херсонская область , днепр (город), андрей алексеенко, вооруженные силы украины
Россия, Херсонская область , Днепр (город), Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области увеличили компенсации за поврежденные ВСУ дома

В Херсонской области увеличили компенсации за дома, поврежденные обстрелами ВСУ

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
Последствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствие обстрела ракетами здания социального фонда и службы занятости в Чаплинке, Херсонская область. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости. В Херсонской области увеличили компенсации за дома, поврежденные в результате обстрелов украинских войск, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«
"Правительством России увеличены суммы компенсаций жителям области, чьи дома повреждены или разрушены в результате обстрелов ВСУ. К сожалению, их число растет практически каждый день", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
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По его словам, за прошлый год в реестр пострадавших внесено 656 семей, жилье которых пострадало от обстрелов ВСУ. В этом году - 462 семьи.
В частности, Алексеенко подчеркнул, что размер компенсации за жилье, которое требует капремонта (утраченное жилье), вырос с 35 до 45 тыс. руб. за "квадрат". А выплата за жилье, признанное непригодными для проживания, - с 7 до 10 тыс. руб. за квадратный метр.
«
"Важно, что компенсации предусмотрены для жителей области, кто остается в опасных районах и не получил жилищный сертификат", - подчеркнул Алексеенко.
По его словам, в прошлом году за ущерб жилью людям выплачено 202 миллиона рублей. На этот год на компенсации пострадавшим уже выделено 293 миллиона рублей.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепр (город)Андрей АлексеенкоВооруженные силы Украины
 
 
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