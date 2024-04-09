https://ria.ru/20240409/kndr-1938855564.html

На сайте ЦТАК появился раздел по отношениям с Россией

На сайте ЦТАК появился раздел по отношениям с Россией - РИА Новости, 09.04.2024

На сайте ЦТАК появился раздел по отношениям с Россией

На сайте Центрального телеграфного агентства Кореи появился раздел, посвященный развитию отношений КНДР с Российской Федерацией. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:14

2024-04-09T15:14

2024-04-09T15:14

россия

китай

ким чен ын

владимир путин

всекитайское собрание народных представителей

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На сайте Центрального телеграфного агентства Кореи появился раздел, посвященный развитию отношений КНДР с Российской Федерацией. В разделе, носящем название "Корейско-российские отношения дружбы, переживающие исторический переломный период", собраны основные новости двустороннего сотрудничества, начиная с состоявшегося пять лет назад первого визита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Россию 25-27 апреля 2019 года. Ссылка на раздел расположена на главной странице сайта ЦТАК на корейском языке и находится между разделами "Народ не забудет", посвященном деятельности предыдущих поколений северокорейских лидеров, и фотогалереей. Сейчас в фотогалерее размещена эмблема корейско-китайского года дружбы, который страны проводят по случаю 75-летия установления дипотношений. Ранее МИД КНР сообщил, что председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в ходе предстоящего визита в КНДР 11-13 апреля примет участие в церемонии открытия годов дружбы. Однако аналогичных разделов, посвященных отношениям с Китаем, на сайте ЦТАК нет. В разделе по отношениям с Россией новости распределены по пяти категориям: "Новости революционной деятельности уважаемого товарища Ким Чен Ына", "Все (новости)", "Политика", "Экономика" и "Культура". При этом раздел отсутствует на русскоязычной и прочих версиях ЦТАК на иностранных языках. Нет его как на сайте вещающего на зарубежную аудиторию радио "Голос Кореи", так и на сайте главной газеты страны - печатного органа Трудовой партии Кореи "Нодон синмун". Ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в своей поздравительной телеграмме Владимиру Путину по случаю его победы на выборах президента России отмечал, что после их последней встречи на космодроме Восточный, прошедшей в сентябре 2023 года, отношения добрососедства и дружбы между КНДР и РФ переживают "исторический переломный период" и постепенно развиваются в "отношения стратегического сотрудничества с далекоидущими планами, которые (основаны) на общей идее антиимпериализма и самостоятельности". По данным агентства Рёнхап, представитель южнокорейского министерства объединения назвал создание в центральных северокорейских СМИ раздела, посвященного определенной стране, "крайне необычным". По его словам, это является "сигналом о том, что отношениям (с этой страной) уделяется повышенное внимание".

https://ria.ru/20231115/pkhenyan-1909489797.html

https://ria.ru/20240220/peskov-1928429492.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, ким чен ын, владимир путин, всекитайское собрание народных представителей, в мире