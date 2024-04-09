https://ria.ru/20240409/klykov-1938902529.html

Умер дрессировщик диких животных Андрей Клыков

Умер дрессировщик диких животных Андрей Клыков - РИА Новости, 09.04.2024

Умер дрессировщик диких животных Андрей Клыков

Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Андрей Клыков скончался в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Росгосцирка. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:34

2024-04-09T17:34

2024-04-09T17:40

культура

россия

росгосцирк

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Андрей Клыков скончался в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Росгосцирка. "Заслуженный артист России, знаменитый дрессировщик диких животных, руководитель номера " А-ля Русс" Андрей Викторович Клыков ушел из жизни 9 апреля. В сентябре 2024 года ему бы исполнилось 58 лет… За время профессиональной деятельности Андрей Викторович был неоднократно отмечен высокими государственными наградами: почетным званием "Заслуженный артист Российской Федерации", орденом "За службу России", медалью "За веру и добро", - говорится в сообщении. Руководство, профсоюзный комитет и коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Андрея Клыкова. "Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании", - уточняется в сообщении. Дата и место похорон будут объявлены позднее.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, росгосцирк