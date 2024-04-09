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Умер дрессировщик диких животных Андрей Клыков - РИА Новости, 09.04.2024
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Культура
 
17:34 09.04.2024 (обновлено: 17:40 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/klykov-1938902529.html
Умер дрессировщик диких животных Андрей Клыков
Умер дрессировщик диких животных Андрей Клыков - РИА Новости, 09.04.2024
Умер дрессировщик диких животных Андрей Клыков
Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Андрей Клыков скончался в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Росгосцирка. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:34
2024-04-09T17:40
культура
россия
росгосцирк
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Андрей Клыков скончался в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Росгосцирка. "Заслуженный артист России, знаменитый дрессировщик диких животных, руководитель номера " А-ля Русс" Андрей Викторович Клыков ушел из жизни 9 апреля. В сентябре 2024 года ему бы исполнилось 58 лет… За время профессиональной деятельности Андрей Викторович был неоднократно отмечен высокими государственными наградами: почетным званием "Заслуженный артист Российской Федерации", орденом "За службу России", медалью "За веру и добро", - говорится в сообщении. Руководство, профсоюзный комитет и коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Андрея Клыкова. "Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании", - уточняется в сообщении. Дата и место похорон будут объявлены позднее.
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россия, росгосцирк
Культура, Россия, Росгосцирк
Умер дрессировщик диких животных Андрей Клыков

Заслуженный артист РФ, дрессировщик диких животных Клыков умер в возрасте 57 лет

© Фото : РосгосциркАндрей Клыков
Андрей Клыков - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Росгосцирк
Андрей Клыков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Андрей Клыков скончался в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Росгосцирка.
«
"Заслуженный артист России, знаменитый дрессировщик диких животных, руководитель номера " А-ля Русс" Андрей Викторович Клыков ушел из жизни 9 апреля. В сентябре 2024 года ему бы исполнилось 58 лет… За время профессиональной деятельности Андрей Викторович был неоднократно отмечен высокими государственными наградами: почетным званием "Заслуженный артист Российской Федерации", орденом "За службу России", медалью "За веру и добро", - говорится в сообщении.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Андрея Клыкова.
"Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании", - уточняется в сообщении.
Дата и место похорон будут объявлены позднее.
 
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