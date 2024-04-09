https://ria.ru/20240409/klykov-1938902529.html
Умер дрессировщик диких животных Андрей Клыков
Умер дрессировщик диких животных Андрей Клыков - РИА Новости, 09.04.2024
Умер дрессировщик диких животных Андрей Клыков
Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Андрей Клыков скончался в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Росгосцирка. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:34
2024-04-09T17:34
2024-04-09T17:40
культура
россия
росгосцирк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938900893_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_5a8143648e769196dead3a3447724dde.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Андрей Клыков скончался в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Росгосцирка. "Заслуженный артист России, знаменитый дрессировщик диких животных, руководитель номера " А-ля Русс" Андрей Викторович Клыков ушел из жизни 9 апреля. В сентябре 2024 года ему бы исполнилось 58 лет… За время профессиональной деятельности Андрей Викторович был неоднократно отмечен высокими государственными наградами: почетным званием "Заслуженный артист Российской Федерации", орденом "За службу России", медалью "За веру и добро", - говорится в сообщении. Руководство, профсоюзный комитет и коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Андрея Клыкова. "Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании", - уточняется в сообщении. Дата и место похорон будут объявлены позднее.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938900893_0:0:740:555_1920x0_80_0_0_47450a3b1f2a7e5f92d3d871da6fce12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росгосцирк
Культура, Россия, Росгосцирк
Умер дрессировщик диких животных Андрей Клыков
Заслуженный артист РФ, дрессировщик диких животных Клыков умер в возрасте 57 лет
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости.
Заслуженный артист России, дрессировщик диких животных Андрей Клыков скончался в возрасте 57 лет, сообщается на сайте
Росгосцирка.
«
"Заслуженный артист России, знаменитый дрессировщик диких животных, руководитель номера " А-ля Русс" Андрей Викторович Клыков ушел из жизни 9 апреля. В сентябре 2024 года ему бы исполнилось 58 лет… За время профессиональной деятельности Андрей Викторович был неоднократно отмечен высокими государственными наградами: почетным званием "Заслуженный артист Российской Федерации", орденом "За службу России", медалью "За веру и добро", - говорится в сообщении.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив Росгосцирка выразили соболезнования родным и близким Андрея Клыкова.
"Светлая память о выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в сердцах зрителей и сотрудников Российской государственной цирковой компании", - уточняется в сообщении.
Дата и место похорон будут объявлены позднее.