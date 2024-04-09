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"Ветераны России" просят проверить работу клуба, где была "голая вечеринка" - РИА Новости, 09.04.2024
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13:49 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/klub-1938826112.html
"Ветераны России" просят проверить работу клуба, где была "голая вечеринка"
"Ветераны России" просят проверить работу клуба, где была "голая вечеринка" - РИА Новости, 09.04.2024
"Ветераны России" просят проверить работу клуба, где была "голая вечеринка"
Движение "Ветераны России" просит органы следствия, прокуратуру и Государственную Думу провести проверку работы московского клуба, в котором в конце 2023 года... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:49
2024-04-09T13:49
анастасия ивлеева
"голая вечеринка"
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение "Ветераны России" просит органы следствия, прокуратуру и Государственную Думу провести проверку работы московского клуба, в котором в конце 2023 года прошла "голая вечеринка", сообщил РИА Новости руководитель центрального аппарата движения Виктор Башкатов. Отмечается, что московский клуб после "голой" вечеринки поменял название с "Мутабор" на "Арма". "Мы направили обращения в органы следствия, прокуратуру и Государственную Думу с просьбой провести проверку работы клуба "Мутабор". Она (работа) вновь возобновилась под новой вывеской ("Арма")... Безусловно, наши участники движения возмущены этим событием, потому что ещё след, как говорится, той самой вечеринки не прошел, а уже началось празднование", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что руководству клуба необходимо настроиться на проверку от органов власти. В конце 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе. Ранее суд на 90 суток приостановил его деятельность из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В конце марта истек срок назначенного судом запрета, однако тогда клуб "Мутабор", работу которого приостановили после "голой вечеринки" блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой и название которого решили сменить на "Арма", не возобновил деятельность. -0-
https://ria.ru/20240127/mutabor-1923847927.html
https://ria.ru/20240124/sud-1923184635.html
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анастасия ивлеева, "голая вечеринка", общество
Анастасия Ивлеева, "Голая вечеринка", Общество
"Ветераны России" просят проверить работу клуба, где была "голая вечеринка"

Движение "Ветераны России" просит проверить работу клуба "Арма"

© Фото : Алексей Наумов Диджейский пульт в ночном клубе
Диджейский пульт в ночном клубе - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Алексей Наумов
Диджейский пульт в ночном клубе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Движение "Ветераны России" просит органы следствия, прокуратуру и Государственную Думу провести проверку работы московского клуба, в котором в конце 2023 года прошла "голая вечеринка", сообщил РИА Новости руководитель центрального аппарата движения Виктор Башкатов.
Отмечается, что московский клуб после "голой" вечеринки поменял название с "Мутабор" на "Арма".
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"Мы направили обращения в органы следствия, прокуратуру и Государственную Думу с просьбой провести проверку работы клуба "Мутабор". Она (работа) вновь возобновилась под новой вывеской ("Арма")... Безусловно, наши участники движения возмущены этим событием, потому что ещё след, как говорится, той самой вечеринки не прошел, а уже началось празднование", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что руководству клуба необходимо настроиться на проверку от органов власти.
В конце 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе.
Ранее суд на 90 суток приостановил его деятельность из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В конце марта истек срок назначенного судом запрета, однако тогда клуб "Мутабор", работу которого приостановили после "голой вечеринки" блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой и название которого решили сменить на "Арма", не возобновил деятельность. -0-
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