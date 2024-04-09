https://ria.ru/20240409/kitay-1938741452.html

Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, заявил Лавров

Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, заявил Лавров - РИА Новости, 09.04.2024

Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, заявил Лавров

Отношения Москвы и Пекина благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента преемственность линии на их... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T06:20

2024-04-09T06:20

2024-04-09T06:26

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ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Отношения Москвы и Пекина благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента преемственность линии на их укрепление получила дополнительные гарантии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И. "Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения. И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии", — сказал он.По словам Лаврова, близость или совпадение подходов России и Китая к решению ключевых проблем современности закладывают основу для укрепления стратегической координации на мировой арене."Наше стратегическое партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, взаимной поддержки по вопросам, которые затрагивают коренные интересы наших стран. И сотрудничество превосходит, как уже не раз наши лидеры констатировали, военно-политические союзы времен холодной войны, не направлено против какой-либо третьей стороны", — отметил министр.Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что взаимодействие в международных делах позволяет России и Китаю эффективно решать общие задачи как на внутреннем контуре, так и на внешнем.Лавров прибыл в понедельник в Пекин с официальным визитом. В китайской столице министр будет находиться до 9 апреля.

https://ria.ru/20240409/kitay-1938739977.html

https://ria.ru/20240409/lavrov-1938739551.html

https://ria.ru/20240202/ssha-1924920852.html

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россия, китай, владимир путин, сергей лавров, ван и (политик), в мире