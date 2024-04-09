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Китай поддержит стабильное развитие России, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 09.04.2024
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05:52 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/kitay-1938739977.html
Китай поддержит стабильное развитие России, заявил глава МИД КНР
Китай поддержит стабильное развитие России, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 09.04.2024
Китай поддержит стабильное развитие России, заявил глава МИД КНР
Китай намерен поддерживать стабильное развитие России под руководством президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T05:52
2024-04-09T05:52
в мире
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китай
пекин
владимир путин
ван и (политик)
сергей лавров
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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Китай намерен поддерживать стабильное развитие России под руководством президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Ван И вновь передал от имени Китая поздравление россиянам в связи с переизбранием Путина на пост президента РФ с "рекордным уровнем поддержки". "Поддержка народа - источник прогресса в России. Думаю, что под твердым руководством президента Путина российский народ ожидает светлое будущее", - добавил он. "Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнером, мы будем решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина", - подчеркнул китайский министр. По словам Ван И, Москва и Пекин будут и дальше укреплять стратегическое взаимодействие на мировой арене. "В рамках председательства России в БРИКС и председательства китайской стороны со второго полугодия в ШОС мы будем оказывать друг другу решительную поддержку и наращивать наше многостороннее взаимодействие", - отметил он. Лавров с 8 по 9 апреля находится в Пекине с официальным визитом.
https://ria.ru/20240319/pozdravlenie-1934146930.html
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в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, ван и (политик), сергей лавров, брикс, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Ван И (политик), Сергей Лавров, БРИКС, ШОС
Китай поддержит стабильное развитие России, заявил глава МИД КНР

Ван И: Китай поддержит стабильное развитие России под руководством Путина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Китай намерен поддерживать стабильное развитие России под руководством президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД КНР Ван И на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Ван И вновь передал от имени Китая поздравление россиянам в связи с переизбранием Путина на пост президента РФ с "рекордным уровнем поддержки".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Китайские СМИ объяснили поздравление Путина Си Цзиньпином
19 марта, 07:42
"Поддержка народа - источник прогресса в России. Думаю, что под твердым руководством президента Путина российский народ ожидает светлое будущее", - добавил он.
"Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнером, мы будем решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина", - подчеркнул китайский министр.
По словам Ван И, Москва и Пекин будут и дальше укреплять стратегическое взаимодействие на мировой арене.
"В рамках председательства России в БРИКС и председательства китайской стороны со второго полугодия в ШОС мы будем оказывать друг другу решительную поддержку и наращивать наше многостороннее взаимодействие", - отметил он.
Лавров с 8 по 9 апреля находится в Пекине с официальным визитом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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В миреРоссияКитайПекинВладимир ПутинВан И (политик)Сергей ЛавровБРИКСШОС
 
 
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