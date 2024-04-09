https://ria.ru/20240409/khiggs-1938948120.html

Умер нобелевский лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона

Умер нобелевский лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона - РИА Новости, 09.04.2024

Умер нобелевский лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона

Британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон, умер в возрасте 94 лет,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T21:07

2024-04-09T21:07

2024-04-09T23:33

космос - риа наука

питер хиггс

эдинбургский университет

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон, умер в возрасте 94 лет, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Эдинбургского университета. "Было подтверждено, что профессор Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет. Он скончался мирно дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни", — сказано в документе.В университете напомнили, что в 1964-м Хиггс предсказал существование элементарной частицы бозон. Она была названа в его честь, а в 2013 году ученый получил за это Нобелевскую премию по физике.

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, питер хиггс, эдинбургский университет