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Умер нобелевский лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона
Умер нобелевский лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона - РИА Новости, 09.04.2024
Умер нобелевский лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона
Британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон, умер в возрасте 94 лет,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:07
2024-04-09T21:07
2024-04-09T23:33
космос - риа наука
питер хиггс
эдинбургский университет
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон, умер в возрасте 94 лет, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Эдинбургского университета. "Было подтверждено, что профессор Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет. Он скончался мирно дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни", — сказано в документе.В университете напомнили, что в 1964-м Хиггс предсказал существование элементарной частицы бозон. Она была названа в его честь, а в 2013 году ученый получил за это Нобелевскую премию по физике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, питер хиггс, эдинбургский университет
Космос - РИА Наука, Питер Хиггс, Эдинбургский университет
Умер нобелевский лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона
Нобелевской лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона, умер в 94 года