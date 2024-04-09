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Умер нобелевский лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона - РИА Новости, 09.04.2024
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21:07 09.04.2024 (обновлено: 23:33 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/khiggs-1938948120.html
Умер нобелевский лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона
Умер нобелевский лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона - РИА Новости, 09.04.2024
Умер нобелевский лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона
Британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон, умер в возрасте 94 лет,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:07
2024-04-09T23:33
космос - риа наука
питер хиггс
эдинбургский университет
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон, умер в возрасте 94 лет, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Эдинбургского университета. &quot;Было подтверждено, что профессор Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет. Он скончался мирно дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни&quot;, — сказано в документе.В университете напомнили, что в 1964-м Хиггс предсказал существование элементарной частицы бозон. Она была названа в его честь, а в 2013 году ученый получил за это Нобелевскую премию по физике.
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космос - риа наука, питер хиггс, эдинбургский университет
Космос - РИА Наука, Питер Хиггс, Эдинбургский университет
Умер нобелевский лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона

Нобелевской лауреат Хиггс, предсказавший существование бозона, умер в 94 года

© AFP 2024 / Ian MacNicolБританский ученый Питер Хиггс
Британский ученый Питер Хиггс - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AFP 2024 / Ian MacNicol
Британский ученый Питер Хиггс. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон, умер в возрасте 94 лет, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Эдинбургского университета.
«

"Было подтверждено, что профессор Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет. Он скончался мирно дома в понедельник, 8 апреля, после непродолжительной болезни", — сказано в документе.

В университете напомнили, что в 1964-м Хиггс предсказал существование элементарной частицы бозон. Она была названа в его честь, а в 2013 году ученый получил за это Нобелевскую премию по физике.
 
Космос - РИА НаукаПитер ХиггсЭдинбургский университет
 
 
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