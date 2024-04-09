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"Ты проиграл": Зеленского жестко осадили после жалоб на удары по Харькову - РИА Новости, 09.04.2024
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14:07 09.04.2024 (обновлено: 16:34 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html
"Ты проиграл": Зеленского жестко осадили после жалоб на удары по Харькову
"Ты проиграл": Зеленского жестко осадили после жалоб на удары по Харькову - РИА Новости, 09.04.2024
"Ты проиграл": Зеленского жестко осадили после жалоб на удары по Харькову
Пользователи социальной сети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после того, как он пожаловался на удары по Харькову на своей странице. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:07
2024-04-09T16:34
в мире
харьков
россия
владимир зеленский
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр —РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после того, как он пожаловался на удары по Харькову на своей странице."Просто признай поражение. Ты проиграл, и сейчас тебе больше никто не будет давать наши деньги. Ни одна сумма не поможет тебе выиграть", — отметила Johanna."Перестань атаковать мирных жителей в Белгороде, и тогда это прекратится", — возмутился Sentletse."Чтобы подобное не происходило в других городах Украины, стремись к миру, а не конфликту", — обратился к главе киевского режима JAViN."Тогда попроси США перестать финансировать этот конфликт!" — резюмировал Jaymie Knight.Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что на прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, где хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир". Подпольщики также заявляли об ударах по танковому училищу ВСУ в городе. По их данным, туда завезли западные танки с иностранными военными инструкторами. Также российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой. Кроме того, под удар попал Мерефянский механический завод в городе Мерефа рядом с Харьковом. На предприятии, по информации подполья, изготавливали и хранили БПЛА.Читайте в Дзен: Такого еще не было? Жесткий удар России по ВСУ во множестве городов. В госпиталях аншлагНедооценили Россию. На Западе пришли в ужас из-за проблемы в НАТО. К чему привел бардак в альянсе?
https://ria.ru/20240409/shreder-1938805788.html
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в мире, харьков, россия, владимир зеленский, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины

"Ты проиграл": Зеленского жестко осадили после жалоб на удары по Харькову

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр —РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после того, как он пожаловался на удары по Харькову на своей странице.
«
"Просто признай поражение. Ты проиграл, и сейчас тебе больше никто не будет давать наши деньги. Ни одна сумма не поможет тебе выиграть", — отметила Johanna.
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"Перестань атаковать мирных жителей в Белгороде, и тогда это прекратится", — возмутился Sentletse.
"Чтобы подобное не происходило в других городах Украины, стремись к миру, а не конфликту", — обратился к главе киевского режима JAViN.
"Тогда попроси США перестать финансировать этот конфликт!" — резюмировал Jaymie Knight.
Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что на прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, где хранились снаряды для чешской РСЗО "Вампир". Подпольщики также заявляли об ударах по танковому училищу ВСУ в городе. По их данным, туда завезли западные танки с иностранными военными инструкторами. Также российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой. Кроме того, под удар попал Мерефянский механический завод в городе Мерефа рядом с Харьковом. На предприятии, по информации подполья, изготавливали и хранили БПЛА.
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В миреХарьковРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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