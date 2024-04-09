Роль женщины и семейных ценностей обсудят на KazanForum
© iStock.com / izusekОбучение для группы женщин
© iStock.com / izusek
Обучение для группы женщин
КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Президенты Ассоциации женщин Африки и Международного форума БРИКС примут участие в "женском треке" экономического форума KazanForum, где обсудят вопросы роли женщины в политике, традиционных семейных ценностей в развитии экономики, сообщает оргкомитет форума.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая.
Более 80 стран подтвердили участие в форуме KazanForum
5 апреля, 10:59
"Трек "Женский взгляд" на ХV международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum" соберет на своей площадке известных зарубежных спикеров из почти 80 стран мира. В треке планируют принять участие президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд (Индия), президент Ассоциации женщин Африки, мэр города Афанлум Мейанге Эпсе Ноа Мраи Анжель (Камерун)", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в течение трех дней, с 15 по 17 мая, эксперты обсудят такие темы, как "Роль женщины в политике", "Традиционные семейные духовные ценности - ресурс развития экономики", "История успеха: личный опыт", "Исламская мода: национальные мотивы и аксессуары", "Женщины за здоровое общество: передовые идеи, проекты, технологии, объединяющие страны".
В организации трека принимают участие Евразийский женский форум, Союз женщин России, объединение женщин-депутатов "Мэрхэмэт – Милосердие" в парламенте Татарстана. Площадку "Женского взгляда" ежегодно готовят по-особенному. К примеру, в 2023 году стенды были декорированы живыми цветами. А на KazanForum-2024 павильон превратят в зал библиотеки, что символично, ведь Россия признана одной из самых читающих стран мира.
Также в рамках форума пройдет конференция "Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов", заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", международная выставка "Russia Halal Expo 2024", международная торговая ярмарка Kazan Halal Market.
Международный экономический форум России и стран ОИС "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.