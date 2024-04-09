https://ria.ru/20240409/kanada-1938822554.html
В Канаде два человека погибли в результате стрельбы
В Канаде два человека погибли в результате стрельбы - РИА Новости, 09.04.2024
В Канаде два человека погибли в результате стрельбы
Два человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в столице канадской провинции Альберта городе Эдмонтон, передает телеканал CBC со ссылкой на... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:39
2024-04-09T13:39
2024-04-09T13:39
в мире
альберта
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Два человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в столице канадской провинции Альберта городе Эдмонтон, передает телеканал CBC со ссылкой на правоохранительные органы. "Двое мужчин убиты и еще один серьезно ранен в результате стрельбы на строительной площадке на юге Эдмонтона", - говорится в сообщении телеканала. Как сообщается, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела двух мужчин в возрасте 49 и 57 лет. Еще один мужчина в возрасте 51 года получили серьезное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным телеканала, один из погибших - владелец местной строительной компании, который имел тесные связи с пенджабским сообществом.
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в мире, альберта, эдмонтон
В мире, Альберта, Эдмонтон
В Канаде два человека погибли в результате стрельбы
В Эдмонтоне двое мужчин погибли, один ранен в результате стрельбы