https://ria.ru/20240409/ipoteka-1938858624.html

Банки МО выдали более 5 тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми

Банки МО выдали более 5 тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми - РИА Новости, 09.04.2024

Банки МО выдали более 5 тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми

Банки Московской области с начала года выдали более пяти тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми почти на 37 миллиардов рублей. Об этом сообщил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:24

2024-04-09T15:24

2024-04-09T15:24

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Банки Московской области с начала года выдали более пяти тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми почти на 37 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Как заявил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый, в регионе мера поддержки сильно востребована. Так, Подмосковье занимает второе место по количеству заявок по семейной ипотеке.Отмечается, что многодетные семьи региона также могут претендовать на выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

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2024

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московская область (подмосковье), московская областная дума