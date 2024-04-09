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Банки МО выдали более 5 тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми - РИА Новости, 09.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:24 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/ipoteka-1938858624.html
Банки МО выдали более 5 тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми
Банки МО выдали более 5 тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми - РИА Новости, 09.04.2024
Банки МО выдали более 5 тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми
Банки Московской области с начала года выдали более пяти тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми почти на 37 миллиардов рублей. Об этом сообщил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:24
2024-04-09T15:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Банки Московской области с начала года выдали более пяти тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми почти на 37 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Как заявил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый, в регионе мера поддержки сильно востребована. Так, Подмосковье занимает второе место по количеству заявок по семейной ипотеке.Отмечается, что многодетные семьи региона также могут претендовать на выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума

Банки МО выдали более 5 тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми

© РИА Новости / Александр СуховНовый жилой дом
Новый жилой дом - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Банки Московской области с начала года выдали более пяти тысяч льготных ипотечных кредитов семьям с детьми почти на 37 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
Как заявил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый, в регионе мера поддержки сильно востребована. Так, Подмосковье занимает второе место по количеству заявок по семейной ипотеке.
Отмечается, что многодетные семьи региона также могут претендовать на выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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