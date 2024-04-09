https://ria.ru/20240409/internet-1938844451.html
Россия не будет отгораживаться от глобального интернета, заявил Хинштейн
Россия не будет отгораживаться от глобального интернета, заявил Хинштейн - РИА Новости, 09.04.2024
Россия не будет отгораживаться от глобального интернета, заявил Хинштейн
Россия не собирается отгораживаться от глобальной сети интернет, но Рунет является безопасным и суверенным, он защищен от давления извне, считает глава комитета РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:41
2024-04-09T14:41
2024-04-09T14:41
общество
технологии
россия
александр хинштейн
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Россия не собирается отгораживаться от глобальной сети интернет, но Рунет является безопасным и суверенным, он защищен от давления извне, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. "За 30 лет Рунет прошел в своем развитии длинный путь - от развлечения гиков до настоящей индустрии, которая проникла во все сферы нашей жизни. Сейчас российский сегмент интернета переживает новый этап… Россия не собирается отгораживаться от глобальной сети, но Рунет является безопасным и суверенным, защищенным от давления извне", - написал он.Как отметил депутат, в Рунете ограничивается запрещённый контент, блокируется деструктив, ведется борьба с мошенниками. Он также указал, что сфера искусственного интеллекта нуждается в скорейшем законодательном закреплении. "И в отрасли уже есть инициативы, например, "Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта" - на форуме к нему присоединились несколько компаний, подписав его, кстати, в сервисе "Госключ", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240207/khinshteyn-1925866830.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_27ca7de03d5acfc8a78e72898b76970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, александр хинштейн, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Россия не будет отгораживаться от глобального интернета, заявил Хинштейн
Хинштейн: Россия не отгородится от глобального интернета, но Рунет безопаснее