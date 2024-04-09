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Россия не будет отгораживаться от глобального интернета, заявил Хинштейн - РИА Новости, 09.04.2024
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14:41 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/internet-1938844451.html
Россия не будет отгораживаться от глобального интернета, заявил Хинштейн
Россия не будет отгораживаться от глобального интернета, заявил Хинштейн - РИА Новости, 09.04.2024
Россия не будет отгораживаться от глобального интернета, заявил Хинштейн
Россия не собирается отгораживаться от глобальной сети интернет, но Рунет является безопасным и суверенным, он защищен от давления извне, считает глава комитета РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:41
2024-04-09T14:41
общество
технологии
россия
александр хинштейн
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Россия не собирается отгораживаться от глобальной сети интернет, но Рунет является безопасным и суверенным, он защищен от давления извне, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. "За 30 лет Рунет прошел в своем развитии длинный путь - от развлечения гиков до настоящей индустрии, которая проникла во все сферы нашей жизни. Сейчас российский сегмент интернета переживает новый этап… Россия не собирается отгораживаться от глобальной сети, но Рунет является безопасным и суверенным, защищенным от давления извне", - написал он.Как отметил депутат, в Рунете ограничивается запрещённый контент, блокируется деструктив, ведется борьба с мошенниками. Он также указал, что сфера искусственного интеллекта нуждается в скорейшем законодательном закреплении. "И в отрасли уже есть инициативы, например, "Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта" - на форуме к нему присоединились несколько компаний, подписав его, кстати, в сервисе "Госключ", - добавил депутат.
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общество, технологии, россия, александр хинштейн, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Россия не будет отгораживаться от глобального интернета, заявил Хинштейн

Хинштейн: Россия не отгородится от глобального интернета, но Рунет безопаснее

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Россия не собирается отгораживаться от глобальной сети интернет, но Рунет является безопасным и суверенным, он защищен от давления извне, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«
"За 30 лет Рунет прошел в своем развитии длинный путь - от развлечения гиков до настоящей индустрии, которая проникла во все сферы нашей жизни. Сейчас российский сегмент интернета переживает новый этап… Россия не собирается отгораживаться от глобальной сети, но Рунет является безопасным и суверенным, защищенным от давления извне", - написал он.
Как отметил депутат, в Рунете ограничивается запрещённый контент, блокируется деструктив, ведется борьба с мошенниками. Он также указал, что сфера искусственного интеллекта нуждается в скорейшем законодательном закреплении.
"И в отрасли уже есть инициативы, например, "Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта" - на форуме к нему присоединились несколько компаний, подписав его, кстати, в сервисе "Госключ", - добавил депутат.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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