https://ria.ru/20240409/internet-1938844451.html

Россия не будет отгораживаться от глобального интернета, заявил Хинштейн

Россия не будет отгораживаться от глобального интернета, заявил Хинштейн - РИА Новости, 09.04.2024

Россия не будет отгораживаться от глобального интернета, заявил Хинштейн

Россия не собирается отгораживаться от глобальной сети интернет, но Рунет является безопасным и суверенным, он защищен от давления извне, считает глава комитета РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:41

2024-04-09T14:41

2024-04-09T14:41

общество

технологии

россия

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Россия не собирается отгораживаться от глобальной сети интернет, но Рунет является безопасным и суверенным, он защищен от давления извне, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. "За 30 лет Рунет прошел в своем развитии длинный путь - от развлечения гиков до настоящей индустрии, которая проникла во все сферы нашей жизни. Сейчас российский сегмент интернета переживает новый этап… Россия не собирается отгораживаться от глобальной сети, но Рунет является безопасным и суверенным, защищенным от давления извне", - написал он.Как отметил депутат, в Рунете ограничивается запрещённый контент, блокируется деструктив, ведется борьба с мошенниками. Он также указал, что сфера искусственного интеллекта нуждается в скорейшем законодательном закреплении. "И в отрасли уже есть инициативы, например, "Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта" - на форуме к нему присоединились несколько компаний, подписав его, кстати, в сервисе "Госключ", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240207/khinshteyn-1925866830.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, александр хинштейн, госдума рф