https://ria.ru/20240409/infrastruktura-1938928963.html

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 09.04.2024

Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:06

2024-04-09T19:06

2024-04-09T19:08

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. "Повреждены инфраструктурный объект, транспортное предприятие", - написал Лысак.Ранее днем в Днепропетровской и еще нескольких областях объявляли воздушную тревогу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина