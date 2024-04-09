https://ria.ru/20240409/infrastruktura-1938928963.html
Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 09.04.2024
Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:06
2024-04-09T19:06
2024-04-09T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. "Повреждены инфраструктурный объект, транспортное предприятие", - написал Лысак.Ранее днем в Днепропетровской и еще нескольких областях объявляли воздушную тревогу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
Днепропетровские власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Глава ЛВА Лысак: в Днепропетровской области повредили объект инфраструктуры