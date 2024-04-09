https://ria.ru/20240409/gutsul-1938927057.html
Глава Гагаузии не исключила, что ее задержат в аэропорту Кишинева
Глава Гагаузии не исключила, что ее задержат в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 09.04.2024
Глава Гагаузии не исключила, что ее задержат в аэропорту Кишинева
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в интервью с РИА Новости не исключила, что её могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:00
2024-04-09T19:00
2024-04-09T19:09
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евгения гуцул
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в интервью с РИА Новости не исключила, что её могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, где она находится с рабочим визитом."Поэтому то, что могут быть задержания, я не исключаю. Я не исключаю, что меня и спикера Народного собрания могут опять же ждать в аэропорту правоохранительные органы, как в прошлый раз в марте, когда я летела из Сочи", - сказала Гуцул.В рамках визита главы Гагаузии председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов и Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.В марте молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что власти Молдавии готовили арест главы Гагаузии сразу после возвращения из России, где она встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. Тем не менее, несмотря на скопление правоохранителей в аэропорту Кишинева, задержания не произошло.
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
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Гуцул: "Могут быть задержания после возвращения"
Глава Гагаузской автономии Гуцул в интервью РИА Новости не исключила, что её могут задержать в аэропорту после возвращения из Москвы
2024-04-09T19:00
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гагаузия, молдавия, евгения гуцул, в мире
Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, В мире
Глава Гагаузии не исключила, что ее задержат в аэропорту Кишинева
Гуцул не исключила, что ее задержат в аэропорту Кишинева по прилете из Москвы