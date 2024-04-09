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Глава Гагаузии рассказала, что обсудила на встрече с Путиным
Глава Гагаузии рассказала, что обсудила на встрече с Путиным - РИА Новости, 09.04.2024
Глава Гагаузии рассказала, что обсудила на встрече с Путиным
Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:11
2024-04-09T11:11
2024-04-09T11:13
гагаузия
евгения гуцул
политика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и скидку на газ.Она напомнила, что встречалась с Путиным в марте, где просила помочь Гагаузии."Я рассказала о том, какое давление идет со стороны центральных властей на Гагаузскую автономию… Было несколько просьб Российской Федерации для того, чтобы предоставить льготные пошлины для сельхозпроизводителей, также скидки на газ, хорошие цены на газ", - сказала Гуцул журналистам в Промсвязьбанке.
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
гагаузия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, евгения гуцул, политика
Гагаузия, Евгения Гуцул, Политика
Глава Гагаузии рассказала, что обсудила на встрече с Путиным
Глава Гагаузии обсудила на встрече с Путиным льготы для сельхозпроизводителей