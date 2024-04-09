Рейтинг@Mail.ru
Глава Гагаузии рассказала, что обсудила на встрече с Путиным - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 09.04.2024 (обновлено: 11:13 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/gutsul-1938778727.html
Глава Гагаузии рассказала, что обсудила на встрече с Путиным
Глава Гагаузии рассказала, что обсудила на встрече с Путиным - РИА Новости, 09.04.2024
Глава Гагаузии рассказала, что обсудила на встрече с Путиным
Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:11
2024-04-09T11:13
гагаузия
евгения гуцул
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925683813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f682835cff7dd61b9346b160e2a7647.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и скидку на газ.Она напомнила, что встречалась с Путиным в марте, где просила помочь Гагаузии."Я рассказала о том, какое давление идет со стороны центральных властей на Гагаузскую автономию… Было несколько просьб Российской Федерации для того, чтобы предоставить льготные пошлины для сельхозпроизводителей, также скидки на газ, хорошие цены на газ", - сказала Гуцул журналистам в Промсвязьбанке.
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925683813_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_b4462d7b274853eefd20377900800da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гагаузия, евгения гуцул, политика
Гагаузия, Евгения Гуцул, Политика
Глава Гагаузии рассказала, что обсудила на встрече с Путиным

Глава Гагаузии обсудила на встрече с Путиным льготы для сельхозпроизводителей

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкБашкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и скидку на газ.
Она напомнила, что встречалась с Путиным в марте, где просила помочь Гагаузии.
"Я рассказала о том, какое давление идет со стороны центральных властей на Гагаузскую автономию… Было несколько просьб Российской Федерации для того, чтобы предоставить льготные пошлины для сельхозпроизводителей, также скидки на газ, хорошие цены на газ", - сказала Гуцул журналистам в Промсвязьбанке.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии при объединении Молдавии и Румынии
5 апреля, 19:44
 
ГагаузияЕвгения ГуцулПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала