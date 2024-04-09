https://ria.ru/20240409/gutsul-1938778727.html

Глава Гагаузии рассказала, что обсудила на встрече с Путиным

Глава Гагаузии рассказала, что обсудила на встрече с Путиным - РИА Новости, 09.04.2024

Глава Гагаузии рассказала, что обсудила на встрече с Путиным

Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:11

2024-04-09T11:11

2024-04-09T11:13

гагаузия

евгения гуцул

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925683813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f682835cff7dd61b9346b160e2a7647.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и скидку на газ.Она напомнила, что встречалась с Путиным в марте, где просила помочь Гагаузии."Я рассказала о том, какое давление идет со стороны центральных властей на Гагаузскую автономию… Было несколько просьб Российской Федерации для того, чтобы предоставить льготные пошлины для сельхозпроизводителей, также скидки на газ, хорошие цены на газ", - сказала Гуцул журналистам в Промсвязьбанке.

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гагаузия, евгения гуцул, политика