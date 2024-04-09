https://ria.ru/20240409/groza-1938828440.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 09.04.2024
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в период с вечера до утра среды в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:57
2024-04-09T13:57
2024-04-09T14:07
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду в период с вечера до утра среды в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях... По прогнозам синоптиков, Росгидромет в период с 19.00 09 апреля до 07.00 10 апреля в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра западной четверти до 15-17 м/с. В утренние часы в отдельных районах ожидается туман с видимостью 300-800 метров", - говорится в сообщении. Ведомство просит снизить скорость движения на дорогах, парковать машины вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до утра среды