https://ria.ru/20240409/gosduma-1938835105.html
Госдума приняла закон о поддержке молодых работников в России
Госдума приняла закон о поддержке молодых работников в России - РИА Новости, 09.04.2024
Госдума приняла закон о поддержке молодых работников в России
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о поддержке молодых работников в России, "молодым работником" будет считаться человек до 36 лет с... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:20
2024-04-09T14:20
2024-04-09T14:20
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о поддержке молодых работников в России, "молодым работником" будет считаться человек до 36 лет с трудовым стажем не более трех лет и не относящийся к категории "молодой специалист". Законопроект внесла в феврале группа депутатов и сенаторов от "Единой России" во главе с председателем думского комитета по молодежной политике Артемом Метелевым. Законопроектом вводится понятие "молодой работник"- это гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, имеющий трудовой стаж не более трех лет и не относящийся к категории "молодой специалист". Также инициативой уточняется понятие "молодой специалист", которым будет признаваться молодой гражданин с трудовым стажем, полученным в период обучения по основным профессиональным образовательным программам или по программам профессионального обучения. В настоящее время по закону "О молодежной политике в РФ" существует понятие "молодой специалист". Это гражданин РФ до 35 лет включительно, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам или по программам профобучения, впервые устраивающийся на работу по специальности, уточняется в пояснительной записке к инициативе. Законопроект направлен на повышение мотивации у молодежи к активному построению карьеры и адаптацию молодых граждан на первом рабочем месте, отмечается в документе к законопроекту.
https://ria.ru/20240313/molodezh-1932833078.html
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общество, россия, артем метелев (депутат), госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ, Единая Россия
Госдума приняла закон о поддержке молодых работников в России
ГД приняла закон о поддержке работников до 36 лет со стажем не более трех лет
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о поддержке молодых работников в России, "молодым работником" будет считаться человек до 36 лет с трудовым стажем не более трех лет и не относящийся к категории "молодой специалист".
Законопроект внесла в феврале группа депутатов и сенаторов от "Единой России" во главе с председателем думского комитета по молодежной политике Артемом Метелевым.
Законопроектом вводится понятие "молодой работник"- это гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, имеющий трудовой стаж не более трех лет и не относящийся к категории "молодой специалист".
Также инициативой уточняется понятие "молодой специалист", которым будет признаваться молодой гражданин с трудовым стажем, полученным в период обучения по основным профессиональным образовательным программам или по программам профессионального обучения.
В настоящее время по закону "О молодежной политике в РФ" существует понятие "молодой специалист". Это гражданин РФ до 35 лет включительно, завершивший обучение по основным профессиональным образовательным программам или по программам профобучения, впервые устраивающийся на работу по специальности, уточняется в пояснительной записке к инициативе.
Законопроект направлен на повышение мотивации у молодежи к активному построению карьеры и адаптацию молодых граждан на первом рабочем месте, отмечается в документе к законопроекту.