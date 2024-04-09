https://ria.ru/20240409/gorlovka-1938749421.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 09.04.2024
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска в 07.10 сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:48
2024-04-09T08:48
2024-04-09T08:48
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
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происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 07.10 сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 07.10 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 01.00 по Петровскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html
https://ria.ru/20240409/voyna-1938735597.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ сбросили взрывоопасный объект с беспилотника на Горловку