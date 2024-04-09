https://ria.ru/20240409/gorlovka-1938749421.html

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 09.04.2024

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

Украинские войска в 07.10 сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:48

2024-04-09T08:48

2024-04-09T08:48

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

нато

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 07.10 сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 07.10 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 01.00 по Петровскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html

https://ria.ru/20240409/voyna-1938735597.html

горловка

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, происшествия