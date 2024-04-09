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ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/gorlovka-1938749421.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 09.04.2024
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска в 07.10 сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:48
2024-04-09T08:48
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 07.10 сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 07.10 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 01.00 по Петровскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html
https://ria.ru/20240409/voyna-1938735597.html
горловка
донецкая народная республика
петровский район
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горловка, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ атаковали Горловку беспилотником

ВСУ сбросили взрывоопасный объект с беспилотника на Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска в 07.10 сбросили взрывоопасный объект (ВОП) с беспилотника по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 07.10 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 01.00 по Петровскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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