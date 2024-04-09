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США не видят признаков геноцида в действиях Израиля в Газе, заявил Остин - РИА Новости, 09.04.2024
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18:04 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/genotsid-1938912982.html
США не видят признаков геноцида в действиях Израиля в Газе, заявил Остин
США не видят признаков геноцида в действиях Израиля в Газе, заявил Остин - РИА Новости, 09.04.2024
США не видят признаков геноцида в действиях Израиля в Газе, заявил Остин
США не обладают доказательствами того, что Израиль совершает геноцид в ходе боевых действий в секторе Газа, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:04
2024-04-09T18:04
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США не обладают доказательствами того, что Израиль совершает геноцид в ходе боевых действий в секторе Газа, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "У нас нет доказательств этого", - сказал Остин в комитете по делам вооруженных сил сената США, отвечая на соответствующий вопрос. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали почти 76 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
https://ria.ru/20240409/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231110/ssha-1908628131.html
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в мире, израиль, сша, россия, ллойд остин, владимир путин, хамас, оон, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Ллойд Остин, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не видят признаков геноцида в действиях Израиля в Газе, заявил Остин

Шеф Пентагона Остин: у США нет доказательств совершения Израилем геноцида в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США не обладают доказательствами того, что Израиль совершает геноцид в ходе боевых действий в секторе Газа, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"У нас нет доказательств этого", - сказал Остин в комитете по делам вооруженных сил сената США, отвечая на соответствующий вопрос.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
8 ноября 2023, 08:00
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч человек.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали почти 76 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Белый дом предупредили о гневе на США в арабском мире
10 ноября 2023, 12:43
 
В миреИзраильСШАРоссияЛлойд ОстинВладимир ПутинХАМАСООНМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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