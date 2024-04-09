https://ria.ru/20240409/genotsid-1938912982.html

США не видят признаков геноцида в действиях Израиля в Газе, заявил Остин

США не видят признаков геноцида в действиях Израиля в Газе, заявил Остин - РИА Новости, 09.04.2024

США не видят признаков геноцида в действиях Израиля в Газе, заявил Остин

США не обладают доказательствами того, что Израиль совершает геноцид в ходе боевых действий в секторе Газа, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:04

2024-04-09T18:04

2024-04-09T18:04

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. США не обладают доказательствами того, что Израиль совершает геноцид в ходе боевых действий в секторе Газа, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "У нас нет доказательств этого", - сказал Остин в комитете по делам вооруженных сил сената США, отвечая на соответствующий вопрос. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали почти 76 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20240409/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231110/ssha-1908628131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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