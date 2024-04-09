https://ria.ru/20240409/general-1938730309.html

Во Франции обрушились на генерала НАТО из-за дерзкого заявления о Путине

Во Франции обрушились на генерала НАТО из-за дерзкого заявления о Путине - РИА Новости, 09.04.2024

Во Франции обрушились на генерала НАТО из-за дерзкого заявления о Путине

Читатели Figaro возмутились словами постоянного представителя Франции при НАТО генерал-лейтенанта Жерома Гусака о том, что Россия якобы может напасть на страны... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T01:15

2024-04-09T01:15

2024-04-09T01:15

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Читатели Figaro возмутились словами постоянного представителя Франции при НАТО генерал-лейтенанта Жерома Гусака о том, что Россия якобы может напасть на страны альянса."Организация (НАТО. — Прим. ред.) напоминает (учениями Steadfast Defender 2024. — Прим. ред.), что поддержка Украины со стороны ее союзников непоколебима и что альянс готов ответить, если Путин захочет пойти еще дальше (на страны НАТО. — Прим. ред.). Угроза эскалации оценивается как вероятная", — заявил он."Пусть он замолчит и прекратит втягивать Францию в ядерную войну", — написал Jonas75010."Великий воитель, который руководит боем сидя в своем кабинете со стаканом в руках. Чем-то напоминает Зеленского", — посмеялся над генералом Nointerest."В действительности произошло прямо противоположное: Россия ответила, потому что НАТО зашла слишком далеко", — напомнил jasmin."Все они — от этих воинственных генералов до киевского клоуна — начинают нас раздражать. Они ослепли, или что? Все идет наперекосяк", — с негодованием отметил cete max."Показуха… «Непоколебимая поддержка» раньше обычно оборачивалась беспорядочным бегством. А представления о том, что Россия «пойдет дальше», при малейшем критическом размышлении покажутся абсурдными", — выразил мнение Taniotoshi.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отмечал президент России Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938398740.html

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в мире, россия, франция, владимир путин, нато, владимир зеленский, украина