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В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных семей - РИА Новости, 09.04.2024
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12:46 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/gd-1938807070.html
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных семей
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных семей - РИА Новости, 09.04.2024
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных семей
Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект о возможности установления сокращенной продолжительности рабочего... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:46
2024-04-09T12:46
общество
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект о возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю для многодетных семей. "В целях благоприятного и всестороннего формирования детей из многодетных семей законопроектом предлагается расширить перечень трудовых гарантий родителей многодетных семей, в части предоставления права одному из родителей многодетной семьи (по его письменному заявлению в адрес работодателя) на предоставление возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту. При воспитании несовершеннолетних детей из многодетных семей на родителей возлагается дополнительная нагрузка, при ведении трудовой деятельности продолжительностью 40 часов, отмечают авторы проекта. Поскольку не у всех многодетных родителей имеется возможность оказывать полноценную поддержку детям, заниматься сопровождением в детские сады, школы, секции дополнительного образования в силу физической нехватки времени, также говорится в тексте записки. "Законопроект предложен самими многодетными семьями. Надеемся на поддержку всех фракций Государственной Думы. Благополучие российских семей – приоритетная задача", - прокомментировал инициативу Слуцкий. -0-
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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных семей

В ГД внесли проект о 35-часовой рабочей недели для многодетных родителей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект о возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю для многодетных семей.
«
"В целях благоприятного и всестороннего формирования детей из многодетных семей законопроектом предлагается расширить перечень трудовых гарантий родителей многодетных семей, в части предоставления права одному из родителей многодетной семьи (по его письменному заявлению в адрес работодателя) на предоставление возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
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При воспитании несовершеннолетних детей из многодетных семей на родителей возлагается дополнительная нагрузка, при ведении трудовой деятельности продолжительностью 40 часов, отмечают авторы проекта.
Поскольку не у всех многодетных родителей имеется возможность оказывать полноценную поддержку детям, заниматься сопровождением в детские сады, школы, секции дополнительного образования в силу физической нехватки времени, также говорится в тексте записки.
"Законопроект предложен самими многодетными семьями. Надеемся на поддержку всех фракций Государственной Думы. Благополучие российских семей – приоритетная задача", - прокомментировал инициативу Слуцкий. -0-
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