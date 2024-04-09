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В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных семей

В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных семей - РИА Новости, 09.04.2024

В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных семей

Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект о возможности установления сокращенной продолжительности рабочего... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:46

2024-04-09T12:46

2024-04-09T12:46

общество

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект о возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю для многодетных семей. "В целях благоприятного и всестороннего формирования детей из многодетных семей законопроектом предлагается расширить перечень трудовых гарантий родителей многодетных семей, в части предоставления права одному из родителей многодетной семьи (по его письменному заявлению в адрес работодателя) на предоставление возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени с 40 часов до 35 часов в неделю", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту. При воспитании несовершеннолетних детей из многодетных семей на родителей возлагается дополнительная нагрузка, при ведении трудовой деятельности продолжительностью 40 часов, отмечают авторы проекта. Поскольку не у всех многодетных родителей имеется возможность оказывать полноценную поддержку детям, заниматься сопровождением в детские сады, школы, секции дополнительного образования в силу физической нехватки времени, также говорится в тексте записки. "Законопроект предложен самими многодетными семьями. Надеемся на поддержку всех фракций Государственной Думы. Благополучие российских семей – приоритетная задача", - прокомментировал инициативу Слуцкий. -0-

https://ria.ru/20240326/semi-1935931203.html

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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф