https://ria.ru/20240409/gaz-1938836782.html

МИД Венгрии назвал возможный отказ от газа экономическим самоубийством

МИД Венгрии назвал возможный отказ от газа экономическим самоубийством - РИА Новости, 09.04.2024

МИД Венгрии назвал возможный отказ от газа экономическим самоубийством

Отказ от природного газа и СПГ стал бы экономическим самоубийством, Венгрия в течение многих лет не собирается исключать голубое топливо из своего... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:27

2024-04-09T14:27

2024-04-09T14:27

экономика

венгрия

будапешт

румыния

петер сийярто

shell

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 9 апр - РИА Новости. Отказ от природного газа и СПГ стал бы экономическим самоубийством, Венгрия в течение многих лет не собирается исключать голубое топливо из своего энергобаланса, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы полагаем, что природный газ будет оставаться частью нашего энергобаланса в течение многих лет, и по-прежнему отвергаем агрессивное, искусственно форсированное исключение его из энергомикса. Мы считаем это экономическим самоубийством и не хотим еще больше подвергать опасности конкурентоспособность экономики Евросоюза", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште, посвященной СПГ. По его словам, Венгрия не собирается отказываться от газовых контрактов с надежными поставщиками, недавно начала закупку СПГ у Турции, намерена продлить истекающий в 2027 году контракт с американской компанией на покупку СПГ Shell, покупает газ у Азербайджана и намерена по возможности заключить договор с Румынией после того, как она расширит экспорт СПГ. Глава венгерского МИД раскритиковал действия Еврокомиссии, которая не субсидирует развитие энергетической инфраструктуры на юго-востоке Европы, ссылаясь на то, что через 15 лет природный газ уже будет отсутствовать в энергобалансе. "Но даже если так, то остается еще 15 лет, как в течение них осуществлять снабжение?" - задал он риторический вопрос, подчеркнув, что венгерское правительство не будет вмешивать политику и идеологию в вопросы энергопоставок. В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным. Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках СПГ в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры с Оманом на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа. Министр подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.

https://ria.ru/20240302/vengriya-1930711695.html

https://ria.ru/20230915/soglashenie-1896436013.html

венгрия

будапешт

румыния

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экономика, венгрия, будапешт, румыния, петер сийярто, shell, еврокомиссия