https://ria.ru/20240409/forum-1938897979.html
Форум "Область будущего" стартует в Липецкой области в июле
Форум "Область будущего" стартует в Липецкой области в июле - РИА Новости, 09.04.2024
Форум "Область будущего" стартует в Липецкой области в июле
Всероссийский образовательный форум "Область будущего" пройдет в Липецкой области с 15 июля по 4 августа этого года, регистрация участников уже началась,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:24
2024-04-09T17:24
2024-04-09T17:24
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938896270_0:27:1001:590_1920x0_80_0_0_00d1bdcdec518042b02dba3c62b9c937.jpg
ЛИПЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Всероссийский образовательный форум "Область будущего" пройдет в Липецкой области с 15 июля по 4 августа этого года, регистрация участников уже началась, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона рассказал, что участие в форуме может принять любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация открыта на платформе "Росмолодежь.События", она продлится до 2 июня. Форум будет включать в себя три тематические смены, которые будут посвящены IT-компетенции. Смена "Первые в IT" соберет подростков из "Движения Первых". "IT-город" - программистов, специалистов по цифровой безопасности и киберспортсменов. На "IT-искусство" приедут веб-дизайнеры и художники. Как отметил Артамонов, участники форума будут разрабатывать программное обеспечение для предприятий Липецкой области и смогут внести вклад в IT-сектор региона. Попутно участники смогут выиграть грант на реализацию разработанных на форуме проектов. "Сферу информационных технологий мы активно развиваем. Совсем недавно в нашем регионе открылся молодежный образовательный центр "Технологии", который был создан во исполнение поручения президента. Мы заинтересованы в новых идеях и перспективных кадрах, всячески помогаем молодежи улучшать свои навыки, поэтому ждем молодых IT-cпециалистов на нашем форуме "Область будущего", — прокомментировал губернатор.
https://ria.ru/20240405/it-tsentr-1938087642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
ЛИПЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Всероссийский образовательный форум "Область будущего" пройдет в Липецкой области с 15 июля по 4 августа этого года, регистрация участников уже началась, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона рассказал, что участие в форуме может принять любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация открыта на платформе "Росмолодежь
.События", она продлится до 2 июня.
Форум будет включать в себя три тематические смены, которые будут посвящены IT-компетенции. Смена "Первые в IT" соберет подростков из "Движения Первых". "IT-город" - программистов, специалистов по цифровой безопасности и киберспортсменов. На "IT-искусство" приедут веб-дизайнеры и художники. Как отметил Артамонов, участники форума будут разрабатывать программное обеспечение для предприятий Липецкой области и смогут внести вклад в IT-сектор региона.
Попутно участники смогут выиграть грант на реализацию разработанных на форуме проектов.
"Сферу информационных технологий мы активно развиваем. Совсем недавно в нашем регионе открылся молодежный образовательный центр "Технологии", который был создан во исполнение поручения президента. Мы заинтересованы в новых идеях и перспективных кадрах, всячески помогаем молодежи улучшать свои навыки, поэтому ждем молодых IT-cпециалистов на нашем форуме "Область будущего", — прокомментировал губернатор.