https://ria.ru/20240409/forum-1938897979.html

Форум "Область будущего" стартует в Липецкой области в июле

Форум "Область будущего" стартует в Липецкой области в июле - РИА Новости, 09.04.2024

Форум "Область будущего" стартует в Липецкой области в июле

Всероссийский образовательный форум "Область будущего" пройдет в Липецкой области с 15 июля по 4 августа этого года, регистрация участников уже началась,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:24

2024-04-09T17:24

2024-04-09T17:24

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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ЛИПЕЦК, 9 апр — РИА Новости. Всероссийский образовательный форум "Область будущего" пройдет в Липецкой области с 15 июля по 4 августа этого года, регистрация участников уже началась, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона рассказал, что участие в форуме может принять любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация открыта на платформе "Росмолодежь.События", она продлится до 2 июня. Форум будет включать в себя три тематические смены, которые будут посвящены IT-компетенции. Смена "Первые в IT" соберет подростков из "Движения Первых". "IT-город" - программистов, специалистов по цифровой безопасности и киберспортсменов. На "IT-искусство" приедут веб-дизайнеры и художники. Как отметил Артамонов, участники форума будут разрабатывать программное обеспечение для предприятий Липецкой области и смогут внести вклад в IT-сектор региона. Попутно участники смогут выиграть грант на реализацию разработанных на форуме проектов. "Сферу информационных технологий мы активно развиваем. Совсем недавно в нашем регионе открылся молодежный образовательный центр "Технологии", который был создан во исполнение поручения президента. Мы заинтересованы в новых идеях и перспективных кадрах, всячески помогаем молодежи улучшать свои навыки, поэтому ждем молодых IT-cпециалистов на нашем форуме "Область будущего", — прокомментировал губернатор.

https://ria.ru/20240405/it-tsentr-1938087642.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)