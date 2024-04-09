https://ria.ru/20240409/forum-1938877143.html

Молодежный день Российского форума индустрии дизайна пройдет 18 апреля

Молодежный день Российского форума индустрии дизайна пройдет 18 апреля - РИА Новости, 09.04.2024

Молодежный день Российского форума индустрии дизайна пройдет 18 апреля

В рамках Российского форума индустрии дизайна 18 апреля состоится Молодежная программа, которая соберет на одной площадке молодых специалистов и экспертов... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:34

2024-04-09T16:34

2024-04-09T16:34

синергия

брикс

россия

москва

дизайн

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938881068_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_aaf9ea7779a4b6fd73337fb0e63255a3.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В рамках Российского форума индустрии дизайна 18 апреля состоится Молодежная программа, которая соберет на одной площадке молодых специалистов и экспертов отрасли, где они обсудят тенденции развития отечественного и глобального дизайна, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Соорганизатором молодежной программы в арт-пространстве Cube.Moscow выступит факультет дизайна и рекламы университета "Синергия". Одним из центральных событий мероприятия станет дискуссия "Русский дизайн на пороге будущего". Ее участники рассмотрят вопросы идентичности отечественного дизайна, поговорят о возможностях импортозамещения в индустрии, перспективах профильного образования, мерах поддержки отрасли со стороны государства и бизнес-сообщества. "Участие в молодежном дне форума – уникальная возможность для начинающих дизайнеров окунуться в профессию, представить свои работы экспертам и получить их рекомендации. Наш факультет активно поддерживает развитие креативных индустрий и участвует в ключевых разработках отрасли на региональном и федеральном уровнях", – сказала декан факультета дизайна и рекламы университета "Синергия" Татьяна Ашутова, слова которой приводит пресс-служба. Программа продолжится мастер-классами в сферах промышленного дизайна, брендинга в графическом дизайне, дизайна одежды, дизайна среды, создания арт-плакатов. Работы, выполненные на мастер-классах, представят всем участникам молодежного дня. Гостями мероприятия станут более 100 молодых дизайнеров, среди которых будут авторы лучших проектов конкурса #ВсеДизайн – совместного проекта факультета дизайна и рекламы "Синергии", фонда "Росконгресс", Союза дизайнеров России и проектного офиса "Россия – БРИКС". Заявки на конкурс принимают на сайте проекта до 11 апреля включительно. "Российский форум индустрии дизайна открывает возможности для включения в деловую повестку не только опытных специалистов, уже зарекомендовавших себя на рынке индустрии, но и молодых талантливых имен. Актуальные темы дискуссий, современная площадка, разнообразные форматы работы с участниками и обширный ряд экспертов привлекают молодых людей принимать активное участие в мероприятии и заявлять о себе", – прокомментировала директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова. Член жюри конкурса, дизайнер и архитектор Сергей Хельмянов отметил, что российский дизайн может многое предложить миру. "Дизайн не может существовать в вакууме. А значит, конкурс, который собирает воедино работы молодых специалистов из России и из-за ее пределов, актуален как никогда. Это отличная возможность увидеть, как дизайнеры воспринимают настоящее, как влияют друг на друга глобальные тренды и локальная повестка", – подчеркнул эксперт. Награждение победителей конкурса состоится в завершение молодежной программы. По итогам конкурса будет сформирована цифровая выставка проектов номинантов и призеров. Российский форум индустрии дизайна состоится в Москве с 18 по 19 апреля на площадке отеля The Carlton.

https://ria.ru/20240402/forum-1937419913.html

https://ria.ru/20240405/forum-1938042375.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

синергия, брикс, россия, москва, дизайн, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"