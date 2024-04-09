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Молодежный день Российского форума индустрии дизайна пройдет 18 апреля - РИА Новости, 09.04.2024
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16:34 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/forum-1938877143.html
Молодежный день Российского форума индустрии дизайна пройдет 18 апреля
Молодежный день Российского форума индустрии дизайна пройдет 18 апреля - РИА Новости, 09.04.2024
Молодежный день Российского форума индустрии дизайна пройдет 18 апреля
В рамках Российского форума индустрии дизайна 18 апреля состоится Молодежная программа, которая соберет на одной площадке молодых специалистов и экспертов... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:34
2024-04-09T16:34
синергия
брикс
россия
москва
дизайн
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В рамках Российского форума индустрии дизайна 18 апреля состоится Молодежная программа, которая соберет на одной площадке молодых специалистов и экспертов отрасли, где они обсудят тенденции развития отечественного и глобального дизайна, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Соорганизатором молодежной программы в арт-пространстве Cube.Moscow выступит факультет дизайна и рекламы университета "Синергия". Одним из центральных событий мероприятия станет дискуссия "Русский дизайн на пороге будущего". Ее участники рассмотрят вопросы идентичности отечественного дизайна, поговорят о возможностях импортозамещения в индустрии, перспективах профильного образования, мерах поддержки отрасли со стороны государства и бизнес-сообщества. "Участие в молодежном дне форума – уникальная возможность для начинающих дизайнеров окунуться в профессию, представить свои работы экспертам и получить их рекомендации. Наш факультет активно поддерживает развитие креативных индустрий и участвует в ключевых разработках отрасли на региональном и федеральном уровнях", – сказала декан факультета дизайна и рекламы университета "Синергия" Татьяна Ашутова, слова которой приводит пресс-служба. Программа продолжится мастер-классами в сферах промышленного дизайна, брендинга в графическом дизайне, дизайна одежды, дизайна среды, создания арт-плакатов. Работы, выполненные на мастер-классах, представят всем участникам молодежного дня. Гостями мероприятия станут более 100 молодых дизайнеров, среди которых будут авторы лучших проектов конкурса #ВсеДизайн – совместного проекта факультета дизайна и рекламы "Синергии", фонда "Росконгресс", Союза дизайнеров России и проектного офиса "Россия – БРИКС". Заявки на конкурс принимают на сайте проекта до 11 апреля включительно. "Российский форум индустрии дизайна открывает возможности для включения в деловую повестку не только опытных специалистов, уже зарекомендовавших себя на рынке индустрии, но и молодых талантливых имен. Актуальные темы дискуссий, современная площадка, разнообразные форматы работы с участниками и обширный ряд экспертов привлекают молодых людей принимать активное участие в мероприятии и заявлять о себе", – прокомментировала директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова. Член жюри конкурса, дизайнер и архитектор Сергей Хельмянов отметил, что российский дизайн может многое предложить миру. "Дизайн не может существовать в вакууме. А значит, конкурс, который собирает воедино работы молодых специалистов из России и из-за ее пределов, актуален как никогда. Это отличная возможность увидеть, как дизайнеры воспринимают настоящее, как влияют друг на друга глобальные тренды и локальная повестка", – подчеркнул эксперт. Награждение победителей конкурса состоится в завершение молодежной программы. По итогам конкурса будет сформирована цифровая выставка проектов номинантов и призеров. Российский форум индустрии дизайна состоится в Москве с 18 по 19 апреля на площадке отеля The Carlton.
https://ria.ru/20240402/forum-1937419913.html
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Алёна Пава
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синергия, брикс, россия, москва, дизайн, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
Синергия, БРИКС, Россия, Москва, Дизайн, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс"

Молодежный день Российского форума индустрии дизайна пройдет 18 апреля

© iStock.com / Nikola StojadinovicМолодые дизайнеры разрабатывают проект
Молодые дизайнеры разрабатывают проект - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© iStock.com / Nikola Stojadinovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В рамках Российского форума индустрии дизайна 18 апреля состоится Молодежная программа, которая соберет на одной площадке молодых специалистов и экспертов отрасли, где они обсудят тенденции развития отечественного и глобального дизайна, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Соорганизатором молодежной программы в арт-пространстве Cube.Moscow выступит факультет дизайна и рекламы университета "Синергия". Одним из центральных событий мероприятия станет дискуссия "Русский дизайн на пороге будущего". Ее участники рассмотрят вопросы идентичности отечественного дизайна, поговорят о возможностях импортозамещения в индустрии, перспективах профильного образования, мерах поддержки отрасли со стороны государства и бизнес-сообщества.
«
"Участие в молодежном дне форума – уникальная возможность для начинающих дизайнеров окунуться в профессию, представить свои работы экспертам и получить их рекомендации. Наш факультет активно поддерживает развитие креативных индустрий и участвует в ключевых разработках отрасли на региональном и федеральном уровнях", – сказала декан факультета дизайна и рекламы университета "Синергия" Татьяна Ашутова, слова которой приводит пресс-служба.
Программа продолжится мастер-классами в сферах промышленного дизайна, брендинга в графическом дизайне, дизайна одежды, дизайна среды, создания арт-плакатов. Работы, выполненные на мастер-классах, представят всем участникам молодежного дня.
Открылась регистрация для СМИ на Российский форум индустрии дизайна - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Открылась регистрация для СМИ на Российский форум индустрии дизайна
2 апреля, 18:48
Гостями мероприятия станут более 100 молодых дизайнеров, среди которых будут авторы лучших проектов конкурса #ВсеДизайн – совместного проекта факультета дизайна и рекламы "Синергии", фонда "Росконгресс", Союза дизайнеров России и проектного офиса "Россия – БРИКС". Заявки на конкурс принимают на сайте проекта до 11 апреля включительно.
"Российский форум индустрии дизайна открывает возможности для включения в деловую повестку не только опытных специалистов, уже зарекомендовавших себя на рынке индустрии, но и молодых талантливых имен. Актуальные темы дискуссий, современная площадка, разнообразные форматы работы с участниками и обширный ряд экспертов привлекают молодых людей принимать активное участие в мероприятии и заявлять о себе", – прокомментировала директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова.
Член жюри конкурса, дизайнер и архитектор Сергей Хельмянов отметил, что российский дизайн может многое предложить миру.
«
"Дизайн не может существовать в вакууме. А значит, конкурс, который собирает воедино работы молодых специалистов из России и из-за ее пределов, актуален как никогда. Это отличная возможность увидеть, как дизайнеры воспринимают настоящее, как влияют друг на друга глобальные тренды и локальная повестка", – подчеркнул эксперт.
Награждение победителей конкурса состоится в завершение молодежной программы. По итогам конкурса будет сформирована цифровая выставка проектов номинантов и призеров.
Российский форум индустрии дизайна состоится в Москве с 18 по 19 апреля на площадке отеля The Carlton.
На Российском форуме индустрии дизайна обсудят будущее профобразования - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
На Российском форуме индустрии дизайна обсудят будущее профобразования
5 апреля, 14:00
 
СинергияБРИКСРоссияМоскваДизайнФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Фонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"
 
 
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