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Горслужбы Москвы занялись промывкой фонтана "Каменный цветок" после зимы

Горслужбы Москвы занялись промывкой фонтана "Каменный цветок" после зимы - РИА Новости, 09.04.2024

Горслужбы Москвы занялись промывкой фонтана "Каменный цветок" после зимы

Специалисты городских служб Москвы приступили к промывке фонтана "Каменный цветок" после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:12

2024-04-09T14:12

2024-04-09T14:12

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы приступили к промывке фонтана "Каменный цветок" после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Промываем фонтан "Каменный цветок" после зимы. Сооружение состоит из множества декоративных элементов. Центральное место занимает чаша в виде цветка, который распускается среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана, украшенных чугунными волютами, установлены 16 бронзовых натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше расположены малые фонтаны в виде чугунных осетров и бронзовых гусей", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что данное сооружение на ВДНХ требует бережного ухода и промывается исключительно вручную. "Бронзовые и чугунные элементы и мозаики из смальты очищаем мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты", - уточнили в тексте. Сообщается, что гранитные поверхности промывают с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством. "Перед запуском тщательно проверим техническое состояние сооружения, все конструкции в подземном коллекторе, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы", - добавили в материале.

https://realty.ria.ru/20240402/vysotka-1937353412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы, вднх, ввц