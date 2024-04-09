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Горслужбы Москвы занялись промывкой фонтана "Каменный цветок" после зимы
Горслужбы Москвы занялись промывкой фонтана "Каменный цветок" после зимы - РИА Новости, 09.04.2024
Горслужбы Москвы занялись промывкой фонтана "Каменный цветок" после зимы
Специалисты городских служб Москвы приступили к промывке фонтана "Каменный цветок" после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:12
2024-04-09T14:12
2024-04-09T14:12
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы приступили к промывке фонтана "Каменный цветок" после зимы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Промываем фонтан "Каменный цветок" после зимы. Сооружение состоит из множества декоративных элементов. Центральное место занимает чаша в виде цветка, который распускается среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана, украшенных чугунными волютами, установлены 16 бронзовых натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше расположены малые фонтаны в виде чугунных осетров и бронзовых гусей", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что данное сооружение на ВДНХ требует бережного ухода и промывается исключительно вручную. "Бронзовые и чугунные элементы и мозаики из смальты очищаем мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты", - уточнили в тексте. Сообщается, что гранитные поверхности промывают с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством. "Перед запуском тщательно проверим техническое состояние сооружения, все конструкции в подземном коллекторе, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы", - добавили в материале.
https://realty.ria.ru/20240402/vysotka-1937353412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, ВДНХ, ВВЦ