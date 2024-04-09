https://ria.ru/20240409/fermy-1938781653.html

Гладков рассказал о грантах участникам белгородских семейных ферм

Гладков рассказал о грантах участникам белгородских семейных ферм - РИА Новости, 09.04.2024

Гладков рассказал о грантах участникам белгородских семейных ферм

Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм, фонд господдержки в 2024 году на эти... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:35

2024-04-09T11:35

2024-04-09T11:35

белгородская область

корочанский район

вячеслав гладков

александр мамонтов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938784354_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_4ae6ff9de964c87a14d1fd10383ac597.jpg

БЕЛГОРОД, 9 апр – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм, фонд господдержки в 2024 году на эти цели увеличен до 80 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм. В этом году мы увеличили в полтора раза фонд государственной поддержки — до 80 миллионов рублей. Очень востребованная форма, которая пользуется большой популярностью у наших сельхозпроизводителей", - отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Сообщается, что прием заявок для участия в конкурсном отборе проводится на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". Губернатор Белгородской области отдельно отметил, что фонд государственной поддержки в рамках гранта увеличен в полтора раза. Заявки на участие в гранте будут приниматься в течение месяца — до 8 мая. В качестве примера Гладков привел Александра Мамонтова из Корочанского района. "У него вместе с семьёй большой фруктовый яблочный сад, получил 6 миллионов рублей на строительство фруктохранилища. Конечно, это уже совершенно другая прибыль и доходность. Уверен, что этот проект у них будет успешно реализован", — подчеркнул глава региона. Как отметили в правительстве региона, в 2023 году по направлениям "Агропрогресс" и "Развитие семейных ферм" была выделена господдержка в размере 59,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240408/oez-1938611200.html

корочанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корочанский район, вячеслав гладков, александр мамонтов