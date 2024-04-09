https://ria.ru/20240409/fermy-1938781653.html
Гладков рассказал о грантах участникам белгородских семейных ферм
Гладков рассказал о грантах участникам белгородских семейных ферм - РИА Новости, 09.04.2024
Гладков рассказал о грантах участникам белгородских семейных ферм
Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм, фонд господдержки в 2024 году на эти... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:35
2024-04-09T11:35
2024-04-09T11:35
белгородская область
корочанский район
вячеслав гладков
александр мамонтов
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БЕЛГОРОД, 9 апр – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм, фонд господдержки в 2024 году на эти цели увеличен до 80 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм. В этом году мы увеличили в полтора раза фонд государственной поддержки — до 80 миллионов рублей. Очень востребованная форма, которая пользуется большой популярностью у наших сельхозпроизводителей", - отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Сообщается, что прием заявок для участия в конкурсном отборе проводится на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". Губернатор Белгородской области отдельно отметил, что фонд государственной поддержки в рамках гранта увеличен в полтора раза. Заявки на участие в гранте будут приниматься в течение месяца — до 8 мая. В качестве примера Гладков привел Александра Мамонтова из Корочанского района. "У него вместе с семьёй большой фруктовый яблочный сад, получил 6 миллионов рублей на строительство фруктохранилища. Конечно, это уже совершенно другая прибыль и доходность. Уверен, что этот проект у них будет успешно реализован", — подчеркнул глава региона. Как отметили в правительстве региона, в 2023 году по направлениям "Агропрогресс" и "Развитие семейных ферм" была выделена господдержка в размере 59,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240408/oez-1938611200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корочанский район, вячеслав гладков, александр мамонтов
Белгородская область, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Александр Мамонтов
БЕЛГОРОД, 9 апр – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм, фонд господдержки в 2024 году на эти цели увеличен до 80 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм. В этом году мы увеличили в полтора раза фонд государственной поддержки — до 80 миллионов рублей. Очень востребованная форма, которая пользуется большой популярностью у наших сельхозпроизводителей", - отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
Сообщается, что прием заявок для участия в конкурсном отборе проводится на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Губернатор Белгородской области отдельно отметил, что фонд государственной поддержки в рамках гранта увеличен в полтора раза. Заявки на участие в гранте будут приниматься в течение месяца — до 8 мая.
В качестве примера Гладков привел Александра Мамонтова
из Корочанского района
. "У него вместе с семьёй большой фруктовый яблочный сад, получил 6 миллионов рублей на строительство фруктохранилища. Конечно, это уже совершенно другая прибыль и доходность. Уверен, что этот проект у них будет успешно реализован", — подчеркнул глава региона.
Как отметили в правительстве региона, в 2023 году по направлениям "Агропрогресс" и "Развитие семейных ферм" была выделена господдержка в размере 59,7 миллиона рублей.