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Гладков рассказал о грантах участникам белгородских семейных ферм - РИА Новости, 09.04.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
11:35 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/fermy-1938781653.html
Гладков рассказал о грантах участникам белгородских семейных ферм
Гладков рассказал о грантах участникам белгородских семейных ферм - РИА Новости, 09.04.2024
Гладков рассказал о грантах участникам белгородских семейных ферм
Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм, фонд господдержки в 2024 году на эти... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:35
2024-04-09T11:35
белгородская область
корочанский район
вячеслав гладков
александр мамонтов
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БЕЛГОРОД, 9 апр – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм, фонд господдержки в 2024 году на эти цели увеличен до 80 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм. В этом году мы увеличили в полтора раза фонд государственной поддержки — до 80 миллионов рублей. Очень востребованная форма, которая пользуется большой популярностью у наших сельхозпроизводителей", - отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Сообщается, что прием заявок для участия в конкурсном отборе проводится на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". Губернатор Белгородской области отдельно отметил, что фонд государственной поддержки в рамках гранта увеличен в полтора раза. Заявки на участие в гранте будут приниматься в течение месяца — до 8 мая. В качестве примера Гладков привел Александра Мамонтова из Корочанского района. "У него вместе с семьёй большой фруктовый яблочный сад, получил 6 миллионов рублей на строительство фруктохранилища. Конечно, это уже совершенно другая прибыль и доходность. Уверен, что этот проект у них будет успешно реализован", — подчеркнул глава региона. Как отметили в правительстве региона, в 2023 году по направлениям "Агропрогресс" и "Развитие семейных ферм" была выделена господдержка в размере 59,7 миллиона рублей.
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корочанский район, вячеслав гладков, александр мамонтов
Белгородская область, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Александр Мамонтов

Гладков рассказал о грантах участникам белгородских семейных ферм

© РИА Новости / Виталий ТимкивСбор урожая яблок
Сбор урожая яблок - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сбор урожая яблок. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 апр – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм, фонд господдержки в 2024 году на эти цели увеличен до 80 миллионов рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Министерство сельского хозяйства Белгородской области начало принимать заявки на выдачу грантов участникам семейных ферм. В этом году мы увеличили в полтора раза фонд государственной поддержки — до 80 миллионов рублей. Очень востребованная форма, которая пользуется большой популярностью у наших сельхозпроизводителей", - отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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Сообщается, что прием заявок для участия в конкурсном отборе проводится на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".
Губернатор Белгородской области отдельно отметил, что фонд государственной поддержки в рамках гранта увеличен в полтора раза. Заявки на участие в гранте будут приниматься в течение месяца — до 8 мая.
В качестве примера Гладков привел Александра Мамонтова из Корочанского района. "У него вместе с семьёй большой фруктовый яблочный сад, получил 6 миллионов рублей на строительство фруктохранилища. Конечно, это уже совершенно другая прибыль и доходность. Уверен, что этот проект у них будет успешно реализован", — подчеркнул глава региона.
Как отметили в правительстве региона, в 2023 году по направлениям "Агропрогресс" и "Развитие семейных ферм" была выделена господдержка в размере 59,7 миллиона рублей.
 
Белгородская областьКорочанский районВячеслав ГладковАлександр Мамонтов
 
 
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