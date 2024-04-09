Рейтинг@Mail.ru
В Москве заочно арестовали экс-члена Саамского парламента Норвегии Эйру - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/eyra-1938799096.html
В Москве заочно арестовали экс-члена Саамского парламента Норвегии Эйру
В Москве заочно арестовали экс-члена Саамского парламента Норвегии Эйру - РИА Новости, 09.04.2024
В Москве заочно арестовали экс-члена Саамского парламента Норвегии Эйру
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру по уголовному делу о наемничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:23
2024-04-09T12:23
россия
норвегия
москва
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938775916_0:27:1440:837_1920x0_80_0_0_24a42c6858be1d4849f3bb4db28d591e.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру по уголовному делу о наемничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Сандре Эйре меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Ей вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях), грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Эйра также объявлена в международный розыск. На странице Эйры в Facebook* указано, что она воюет на стороне ВСУ с 2022 года, а до того была членом Саамского парламента Норвегии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240404/naemnik-1937843840.html
россия
норвегия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938775916_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_835844ca24eefaabec26c586d6d557c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, норвегия, москва, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Норвегия, Москва, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Москве заочно арестовали экс-члена Саамского парламента Норвегии Эйру

Суд в Москве заочно арестовал экс-члена парламента Норвегии Эйру за наемничество

© Фото : соцсетиСандра Эйра
Сандра Эйра - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : соцсети
Сандра Эйра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру по уголовному делу о наемничестве, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Сандре Эйре меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
21 марта, 08:00
Ей вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях), грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Эйра также объявлена в международный розыск.
На странице Эйры в Facebook* указано, что она воюет на стороне ВСУ с 2022 года, а до того была членом Саамского парламента Норвегии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Американский наемник на Украине сделал неожиданное заявление о ВС России
4 апреля, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНорвегияМоскваВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала