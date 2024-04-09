https://ria.ru/20240409/eyra-1938799096.html
В Москве заочно арестовали экс-члена Саамского парламента Норвегии Эйру
В Москве заочно арестовали экс-члена Саамского парламента Норвегии Эйру - РИА Новости, 09.04.2024
В Москве заочно арестовали экс-члена Саамского парламента Норвегии Эйру
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру по уголовному делу о наемничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:23
2024-04-09T12:23
2024-04-09T12:23
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру по уголовному делу о наемничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Сандре Эйре меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Ей вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях), грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Эйра также объявлена в международный розыск. На странице Эйры в Facebook* указано, что она воюет на стороне ВСУ с 2022 года, а до того была членом Саамского парламента Норвегии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240404/naemnik-1937843840.html
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россия, норвегия, москва, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Норвегия, Москва, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Москве заочно арестовали экс-члена Саамского парламента Норвегии Эйру
Суд в Москве заочно арестовал экс-члена парламента Норвегии Эйру за наемничество
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего члена Саамского парламента Норвегии Сандру Эйру по уголовному делу о наемничестве, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Сандре Эйре меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
Ей вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях), грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Эйра также объявлена в международный розыск.
На странице Эйры в Facebook* указано, что она воюет на стороне ВСУ с 2022 года, а до того была членом Саамского парламента Норвегии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.