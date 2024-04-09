Жителей тюменского Ишима готовят к эвакуации
Жителей тюменского Ишима готовят к эвакуации из-за угрозы паводка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Жителям города Ишима в Тюменской области нужно быть готовыми к эвакуации, так как такого большого подъема воды в реке Ишим, какой ожидается, в истории города еще не было, заявил глава муниципалитета Федор Шишкин.
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"В ближайшее время мы выдадим всем памятки. В памятке будет написано, что взять с собой, на обратной стороне памятки будут указаны телефоны, где находятся ПВР в городе, где питомник для домашних животных и прочее. Обращаюсь ко всем жителям Ишима: мы должны готовиться к эвакуации, потому что другого пути нет. Такого подъема воды еще, наверное, за историю города просто не было", – сообщил Шишкин в своем Telegram-канале.
Шишкин напомнил, что в предыдущий раз город переживал наводнение от реки Ишим в 2017 году, тогда подъем воды составлял 9 метров 81 сантиметр при переливе на Сергеевском водохранилище (Казахстан) в 3,60 метра, на сегодня перелив там достиг 4,25 метра.
После событий 2017 года в городе построено почти 10 километров дамб высотой 11,20 метра. На некоторых участках дамб, где есть разрывы и понижения, сейчас формируется аварийный запас грунта, ведется берегоукрепление. По данным администрации города, в мероприятиях задействованы практически все местные дорожно-строительные организации. "Дамбы пока не трогаем, потому что дожди идут и сверху не можем сыпать. Просматриваем береговую линию, где у нас низкие отметки. … Где не сможем работать техникой, будем мешки укладывать, пленку ложить и стараться, чтобы наших жителей меньше настигла это беда", – подчеркнул Шишкин.
В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Информцентр правительства региона со ссылкой на данные ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" во вторник сообщил, что "в связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, которая складывается в верховьях рек Тобол и Ишим ... значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух – на Тоболе".
Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств. Областной главк МЧС России и опорный региональный центр добровольчества в ЧС объявили о наборе добровольцев с лодками для оказания помощи населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки.