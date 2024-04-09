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Жителей тюменского Ишима готовят к эвакуации - РИА Новости, 09.04.2024
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22:05 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938955058.html
Жителей тюменского Ишима готовят к эвакуации
Жителей тюменского Ишима готовят к эвакуации - РИА Новости, 09.04.2024
Жителей тюменского Ишима готовят к эвакуации
Жителям города Ишима в Тюменской области нужно быть готовыми к эвакуации, так как такого большого подъема воды в реке Ишим, какой ожидается, в истории города... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T22:05
2024-04-09T22:05
ишим
тюменская область
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Жителям города Ишима в Тюменской области нужно быть готовыми к эвакуации, так как такого большого подъема воды в реке Ишим, какой ожидается, в истории города еще не было, заявил глава муниципалитета Федор Шишкин. "В ближайшее время мы выдадим всем памятки. В памятке будет написано, что взять с собой, на обратной стороне памятки будут указаны телефоны, где находятся ПВР в городе, где питомник для домашних животных и прочее. Обращаюсь ко всем жителям Ишима: мы должны готовиться к эвакуации, потому что другого пути нет. Такого подъема воды еще, наверное, за историю города просто не было", – сообщил Шишкин в своем Telegram-канале. Шишкин напомнил, что в предыдущий раз город переживал наводнение от реки Ишим в 2017 году, тогда подъем воды составлял 9 метров 81 сантиметр при переливе на Сергеевском водохранилище (Казахстан) в 3,60 метра, на сегодня перелив там достиг 4,25 метра. После событий 2017 года в городе построено почти 10 километров дамб высотой 11,20 метра. На некоторых участках дамб, где есть разрывы и понижения, сейчас формируется аварийный запас грунта, ведется берегоукрепление. По данным администрации города, в мероприятиях задействованы практически все местные дорожно-строительные организации. "Дамбы пока не трогаем, потому что дожди идут и сверху не можем сыпать. Просматриваем береговую линию, где у нас низкие отметки. … Где не сможем работать техникой, будем мешки укладывать, пленку ложить и стараться, чтобы наших жителей меньше настигла это беда", – подчеркнул Шишкин. В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Информцентр правительства региона со ссылкой на данные ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" во вторник сообщил, что "в связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, которая складывается в верховьях рек Тобол и Ишим ... значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух – на Тоболе". Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств. Областной главк МЧС России и опорный региональный центр добровольчества в ЧС объявили о наборе добровольцев с лодками для оказания помощи населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки.
https://ria.ru/20240409/tyumenskayaoblast-1938768048.html
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ишим, тюменская область, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Ишим, Тюменская область, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Жителей тюменского Ишима готовят к эвакуации

Жителей тюменского Ишима готовят к эвакуации из-за угрозы паводка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 9 апр – РИА Новости. Жителям города Ишима в Тюменской области нужно быть готовыми к эвакуации, так как такого большого подъема воды в реке Ишим, какой ожидается, в истории города еще не было, заявил глава муниципалитета Федор Шишкин.
«
"В ближайшее время мы выдадим всем памятки. В памятке будет написано, что взять с собой, на обратной стороне памятки будут указаны телефоны, где находятся ПВР в городе, где питомник для домашних животных и прочее. Обращаюсь ко всем жителям Ишима: мы должны готовиться к эвакуации, потому что другого пути нет. Такого подъема воды еще, наверное, за историю города просто не было", – сообщил Шишкин в своем Telegram-канале.
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Шишкин напомнил, что в предыдущий раз город переживал наводнение от реки Ишим в 2017 году, тогда подъем воды составлял 9 метров 81 сантиметр при переливе на Сергеевском водохранилище (Казахстан) в 3,60 метра, на сегодня перелив там достиг 4,25 метра.
После событий 2017 года в городе построено почти 10 километров дамб высотой 11,20 метра. На некоторых участках дамб, где есть разрывы и понижения, сейчас формируется аварийный запас грунта, ведется берегоукрепление. По данным администрации города, в мероприятиях задействованы практически все местные дорожно-строительные организации. "Дамбы пока не трогаем, потому что дожди идут и сверху не можем сыпать. Просматриваем береговую линию, где у нас низкие отметки. … Где не сможем работать техникой, будем мешки укладывать, пленку ложить и стараться, чтобы наших жителей меньше настигла это беда", – подчеркнул Шишкин.
В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Информцентр правительства региона со ссылкой на данные ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" во вторник сообщил, что "в связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, которая складывается в верховьях рек Тобол и Ишим ... значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух – на Тоболе".
Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств. Областной главк МЧС России и опорный региональный центр добровольчества в ЧС объявили о наборе добровольцев с лодками для оказания помощи населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки.
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ИшимТюменская областьКазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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