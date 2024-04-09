https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938773204.html

В Кургане начали превентивную эвакуацию жителей из-за паводка

В Кургане начали превентивную эвакуацию жителей из-за паводка - РИА Новости, 09.04.2024

В Кургане начали превентивную эвакуацию жителей из-за паводка

Администрация Кургана объявила о превентивной эвакуации жителей четырех микрорайонов, а также садоводств, находящихся в зоне возможного затопления из-за... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:48

2024-04-09T10:48

2024-04-09T12:39

курган

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Администрация Кургана объявила о превентивной эвакуации жителей четырех микрорайонов, а также садоводств, находящихся в зоне возможного затопления из-за паводка."В связи с угрозой паводка проводится превентивная эвакуация жителей из зон возможного затопления и подтопления. Всем жителям необходимо срочно собрать вещи, лекарства и документы, ценные вещи и незамедлительно покинуть зону затопления", — отметили власти.Как уточнили в администрации, предупреждение касается жителей микрорайонов Затобольный, Храпово, Челноково, Глинки, а также садоводческих товариществ, расположенных за Кировским мостом.Пункты временного размещения для СНТ и жилых домов за Кировским мостом размещаются на базе гимназий № 31 и № 32, для жителей микрорайонов — на базе школы № 50.Паводки в регионахРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.В мэрии Орска РИА Новости сообщили, что в подтопленном городе умерли четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией.В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров.Согласно прогнозу ГУ МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах. На 8 апреля в регионе затопило 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.К 10:00 мск 9 апреля уровень воды в селе Звериноголовское составляет 770 сантиметров, 555 жителей округа эвакуированы. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров. Власти сообщали, что возможны затопления двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств в столице региона.Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938767916.html

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курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с дрона из затопленного Новотроицка Кадры с дрона из затопленного оренбургского Новотроицка, расположенного к западу от Орска. 2024-04-09T10:48 true PT1M12S

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Варвара Скокшина

курган, происшествия, наводнения в россии — 2024