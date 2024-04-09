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Российская экономика продолжает уверенно развиваться, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.04.2024
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15:00 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/ekonomika-1938849915.html
Российская экономика продолжает уверенно развиваться, заявил Мишустин
Российская экономика продолжает уверенно развиваться, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.04.2024
Российская экономика продолжает уверенно развиваться, заявил Мишустин
Экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой, заявил премьер-министр РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:00
2024-04-09T15:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Меры, которые принимались правительством в прошлом году, дали неплохие результаты, они видны по динамике ВВП и тем положительным изменениям, которые произошли во многих секторах... В начале 2024 года тренд на рост не изменился, наша экономика продолжает уверенно развиваться", - сказал Мишустин на стратсессии о развитии экономики предложения. Он напомнил, что, по оценке Минэкономразвития, в январе ВВП страны вырос почти на 5%, в феврале - на 7,7%. "Укрепился рост и в промышленности, это около 8,5% в феврале. Локомотивом, как и в 2023 году, остается обработка, что очень важно. Обрабатывающая промышленность растет у нас рекордными темпами", - продолжил премьер-министр. По его словам, основой изменений служит создание спроса на новые российские товары и услуги. "Необходимо поддержать такой настрой, руководствуясь прежде всего той программой национального развития, которую изложил президент в своем послании Федеральному собранию - к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно, конечно, действовать очень активно, сразу по нескольким направлениям", - подчеркнул он. По последним данным Росстата, рост ВВП России в 2023 году составил 3,6%. В текущем году Минэкономразвития ждет роста экономики не менее чем на 2%.
https://ria.ru/20240408/ekonomika-1938540758.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Российская экономика продолжает уверенно развиваться, заявил Мишустин

Мишустин: российская экономика в начале года продолжает уверенно развиваться

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Меры, которые принимались правительством в прошлом году, дали неплохие результаты, они видны по динамике ВВП и тем положительным изменениям, которые произошли во многих секторах... В начале 2024 года тренд на рост не изменился, наша экономика продолжает уверенно развиваться", - сказал Мишустин на стратсессии о развитии экономики предложения.
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Он напомнил, что, по оценке Минэкономразвития, в январе ВВП страны вырос почти на 5%, в феврале - на 7,7%. "Укрепился рост и в промышленности, это около 8,5% в феврале. Локомотивом, как и в 2023 году, остается обработка, что очень важно. Обрабатывающая промышленность растет у нас рекордными темпами", - продолжил премьер-министр.
По его словам, основой изменений служит создание спроса на новые российские товары и услуги.
"Необходимо поддержать такой настрой, руководствуясь прежде всего той программой национального развития, которую изложил президент в своем послании Федеральному собранию - к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно, конечно, действовать очень активно, сразу по нескольким направлениям", - подчеркнул он.
По последним данным Росстата, рост ВВП России в 2023 году составил 3,6%. В текущем году Минэкономразвития ждет роста экономики не менее чем на 2%.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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