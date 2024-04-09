https://ria.ru/20240409/ekonomika-1938849915.html

Российская экономика продолжает уверенно развиваться, заявил Мишустин

Российская экономика продолжает уверенно развиваться, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.04.2024

Российская экономика продолжает уверенно развиваться, заявил Мишустин

Экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой, заявил премьер-министр РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:00

2024-04-09T15:00

2024-04-09T15:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Меры, которые принимались правительством в прошлом году, дали неплохие результаты, они видны по динамике ВВП и тем положительным изменениям, которые произошли во многих секторах... В начале 2024 года тренд на рост не изменился, наша экономика продолжает уверенно развиваться", - сказал Мишустин на стратсессии о развитии экономики предложения. Он напомнил, что, по оценке Минэкономразвития, в январе ВВП страны вырос почти на 5%, в феврале - на 7,7%. "Укрепился рост и в промышленности, это около 8,5% в феврале. Локомотивом, как и в 2023 году, остается обработка, что очень важно. Обрабатывающая промышленность растет у нас рекордными темпами", - продолжил премьер-министр. По его словам, основой изменений служит создание спроса на новые российские товары и услуги. "Необходимо поддержать такой настрой, руководствуясь прежде всего той программой национального развития, которую изложил президент в своем послании Федеральному собранию - к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно, конечно, действовать очень активно, сразу по нескольким направлениям", - подчеркнул он. По последним данным Росстата, рост ВВП России в 2023 году составил 3,6%. В текущем году Минэкономразвития ждет роста экономики не менее чем на 2%.

https://ria.ru/20240408/ekonomika-1938540758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)