https://ria.ru/20240409/ekonomika-1938748191.html
Китай и Россия будут выступать за экономическую глобализацию, заявил Ван И
Китай и Россия будут выступать за экономическую глобализацию, заявил Ван И - РИА Новости, 09.04.2024
Китай и Россия будут выступать за экономическую глобализацию, заявил Ван И
Китай и Россия продолжат выступать за экономическую глобализацию, против односторонних действий и протекционизма, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:36
2024-04-09T08:36
2024-04-09T08:36
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сергей лавров
ван и (политик)
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай и Россия продолжат выступать за экономическую глобализацию, против односторонних действий и протекционизма, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Китай и Россия продолжат ставить благополучие народа в качестве основной цели, выступать за инклюзивную и идущую на благо всем экономическую глобализацию, вместе выступать против односторонних действий и протекционизма", - сказал Ван И."Китай и Россия будут работать сообща, чтобы поддерживать стабильность международных производственных цепочек и цепей поставок, а также развивать новые движущие силы глобального развития и прогресса", - заявил Ван И.Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств двух стран.
https://ria.ru/20240118/auzan-1922117454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, пекин, сергей лавров, ван и (политик), в мире
Россия, Китай, Пекин, Сергей Лавров, Ван И (политик), В мире
Китай и Россия будут выступать за экономическую глобализацию, заявил Ван И
Ван И: Китай и Россия ставят благополучие народа в качестве основной цели
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай и Россия продолжат выступать за экономическую глобализацию, против односторонних действий и протекционизма, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Китай и Россия продолжат ставить благополучие народа в качестве основной цели, выступать за инклюзивную и идущую на благо всем экономическую глобализацию, вместе выступать против односторонних действий и протекционизма", - сказал Ван И.
"Китай и Россия будут работать сообща, чтобы поддерживать стабильность международных производственных цепочек и цепей поставок, а также развивать новые движущие силы глобального развития и прогресса", - заявил Ван И.
Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине
двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств двух стран.