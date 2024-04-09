https://ria.ru/20240409/ekonomika-1938748191.html

Китай и Россия будут выступать за экономическую глобализацию, заявил Ван И

Китай и Россия будут выступать за экономическую глобализацию, заявил Ван И - РИА Новости, 09.04.2024

Китай и Россия будут выступать за экономическую глобализацию, заявил Ван И

Китай и Россия продолжат выступать за экономическую глобализацию, против односторонних действий и протекционизма, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:36

2024-04-09T08:36

2024-04-09T08:36

россия

китай

пекин

сергей лавров

ван и (политик)

в мире

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай и Россия продолжат выступать за экономическую глобализацию, против односторонних действий и протекционизма, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Китай и Россия продолжат ставить благополучие народа в качестве основной цели, выступать за инклюзивную и идущую на благо всем экономическую глобализацию, вместе выступать против односторонних действий и протекционизма", - сказал Ван И."Китай и Россия будут работать сообща, чтобы поддерживать стабильность международных производственных цепочек и цепей поставок, а также развивать новые движущие силы глобального развития и прогресса", - заявил Ван И.Ван И и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник провели в Пекине двусторонние переговоры, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств двух стран.

https://ria.ru/20240118/auzan-1922117454.html

https://ria.ru/20230115/globalizatsiya-1844879481.html

россия

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, пекин, сергей лавров, ван и (политик), в мире