На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте
Последствия ДТП с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сразу четыре машины столкнулись во вторник на Кутузовском проспекте на западе Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 11.08 возле дома номер 57 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомашин", - сказал собеседник агентства.
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К ликвидации последствий ДТП привлечены восемь человек и две единицы техники. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Позднее РИА Новости сообщили в столичном главке МВД РФ, что на Кутузовском проспекте, 57 произошло столкновение пяти машин.
"Пострадавших нет", - уточнили в ГУМВД, отметив, что проезжая часть уже освобождена.
Кутузовский проспект входит в число важнейших магистралей Москвы, трасса при этом - одна из самых скоростных в столице. В сторону Подмосковья ведет к элитным поселкам на Рублевке.
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