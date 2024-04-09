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На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 09.04.2024
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11:56 09.04.2024 (обновлено: 12:30 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/dtp-1938792266.html
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 09.04.2024
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
Сразу четыре машины столкнулись во вторник на Кутузовском проспекте на западе Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:56
2024-04-09T12:30
происшествия
кутузовский проспект
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сразу четыре машины столкнулись во вторник на Кутузовском проспекте на западе Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 11.08 возле дома номер 57 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомашин", - сказал собеседник агентства.К ликвидации последствий ДТП привлечены восемь человек и две единицы техники. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.Позднее РИА Новости сообщили в столичном главке МВД РФ, что на Кутузовском проспекте, 57 произошло столкновение пяти машин."Пострадавших нет", - уточнили в ГУМВД, отметив, что проезжая часть уже освобождена.Кутузовский проспект входит в число важнейших магистралей Москвы, трасса при этом - одна из самых скоростных в столице. В сторону Подмосковья ведет к элитным поселкам на Рублевке.
https://ria.ru/20240404/voditel-1937909478.html
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кутузовский проспект
москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, кутузовский проспект, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва, Московская область (Подмосковье)
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте
Последствия ДТП с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сразу четыре машины столкнулись во вторник на Кутузовском проспекте на западе Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 11.08 возле дома номер 57 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомашин", - сказал собеседник агентства.
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К ликвидации последствий ДТП привлечены восемь человек и две единицы техники. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
Позднее РИА Новости сообщили в столичном главке МВД РФ, что на Кутузовском проспекте, 57 произошло столкновение пяти машин.
"Пострадавших нет", - уточнили в ГУМВД, отметив, что проезжая часть уже освобождена.
Кутузовский проспект входит в число важнейших магистралей Москвы, трасса при этом - одна из самых скоростных в столице. В сторону Подмосковья ведет к элитным поселкам на Рублевке.
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ПроисшествияКутузовский проспектМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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