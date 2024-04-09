https://ria.ru/20240409/dtp-1938792266.html

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 09.04.2024

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

Сразу четыре машины столкнулись во вторник на Кутузовском проспекте на западе Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:56

2024-04-09T11:56

2024-04-09T12:30

происшествия

кутузовский проспект

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сразу четыре машины столкнулись во вторник на Кутузовском проспекте на западе Москвы, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В 11.08 возле дома номер 57 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех автомашин", - сказал собеседник агентства.К ликвидации последствий ДТП привлечены восемь человек и две единицы техники. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.Позднее РИА Новости сообщили в столичном главке МВД РФ, что на Кутузовском проспекте, 57 произошло столкновение пяти машин."Пострадавших нет", - уточнили в ГУМВД, отметив, что проезжая часть уже освобождена.Кутузовский проспект входит в число важнейших магистралей Москвы, трасса при этом - одна из самых скоростных в столице. В сторону Подмосковья ведет к элитным поселкам на Рублевке.

https://ria.ru/20240404/voditel-1937909478.html

https://ria.ru/20240408/proverka-1938486076.html

кутузовский проспект

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кутузовский проспект, москва, московская область (подмосковье)