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Партию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО - РИА Новости, 09.04.2024
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Надежные люди
 
12:54 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/drony-1938809194.html
Партию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО
Партию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО - РИА Новости, 09.04.2024
Партию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО
Партию из 50 дронов, разработанных конструкторским бюро "Беспилотные роботизированные комплексы" из Архангельска, планируется отправить бойцам Архангельского... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:54
2024-04-09T12:54
надежные люди
архангельск
безопасность
технологии
александр цыбульский
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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АРХАНГЕЛЬСК, 9 апр – РИА Новости. Партию из 50 дронов, разработанных конструкторским бюро "Беспилотные роботизированные комплексы" из Архангельска, планируется отправить бойцам Архангельского батальона в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. "Готовим к отправке в зону СВО бойцам Архангельского батальона партию дронов. Технику создали инженеры архангельского конструкторского бюро "Беспилотные роботизированные комплексы", — написал Цыбульский в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что партия из 50 штук была передана губернаторскому центру "Вместе мы сильнее" в конце января. Потом их тестировали, улучшали характеристики, устраняли недостатки. Теперь оборудование готово к выполнению боевых задач.
https://ria.ru/20240330/kvadrokopter-1936859917.html
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архангельск, безопасность, технологии, александр цыбульский, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Архангельск, Безопасность, Технологии, Александр Цыбульский, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Партию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО

© пресс-служба губернатора Архангельской областиПартию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО. Кадр видео
Партию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО. Кадр видео
© пресс-служба губернатора Архангельской области
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 9 апр – РИА Новости. Партию из 50 дронов, разработанных конструкторским бюро "Беспилотные роботизированные комплексы" из Архангельска, планируется отправить бойцам Архангельского батальона в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
"Готовим к отправке в зону СВО бойцам Архангельского батальона партию дронов. Технику создали инженеры архангельского конструкторского бюро "Беспилотные роботизированные комплексы", — написал Цыбульский в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что партия из 50 штук была передана губернаторскому центру "Вместе мы сильнее" в конце января. Потом их тестировали, улучшали характеристики, устраняли недостатки. Теперь оборудование готово к выполнению боевых задач.
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Надежные людиАрхангельскБезопасностьТехнологииАлександр ЦыбульскийСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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