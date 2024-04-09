https://ria.ru/20240409/drony-1938809194.html
Партию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО
Партию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО - РИА Новости, 09.04.2024
Партию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО
Партию из 50 дронов, разработанных конструкторским бюро "Беспилотные роботизированные комплексы" из Архангельска, планируется отправить бойцам Архангельского... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:54
2024-04-09T12:54
2024-04-09T12:54
надежные люди
архангельск
безопасность
технологии
александр цыбульский
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938806402_0:17:1219:703_1920x0_80_0_0_2cf33107d55d07b74c47f70e340dbf93.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 9 апр – РИА Новости. Партию из 50 дронов, разработанных конструкторским бюро "Беспилотные роботизированные комплексы" из Архангельска, планируется отправить бойцам Архангельского батальона в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. "Готовим к отправке в зону СВО бойцам Архангельского батальона партию дронов. Технику создали инженеры архангельского конструкторского бюро "Беспилотные роботизированные комплексы", — написал Цыбульский в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что партия из 50 штук была передана губернаторскому центру "Вместе мы сильнее" в конце января. Потом их тестировали, улучшали характеристики, устраняли недостатки. Теперь оборудование готово к выполнению боевых задач.
https://ria.ru/20240330/kvadrokopter-1936859917.html
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938806402_78:0:1015:703_1920x0_80_0_0_f6b03684e2584bec6d38bf3691e554cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельск, безопасность, технологии, александр цыбульский, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Архангельск, Безопасность, Технологии, Александр Цыбульский, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность