https://ria.ru/20240409/drony-1938809194.html

Партию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО

Партию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО - РИА Новости, 09.04.2024

Партию созданных в Архангельске дронов отправят на СВО

Партию из 50 дронов, разработанных конструкторским бюро "Беспилотные роботизированные комплексы" из Архангельска, планируется отправить бойцам Архангельского... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:54

2024-04-09T12:54

2024-04-09T12:54

надежные люди

архангельск

безопасность

технологии

александр цыбульский

сво

гуманитарная помощь

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АРХАНГЕЛЬСК, 9 апр – РИА Новости. Партию из 50 дронов, разработанных конструкторским бюро "Беспилотные роботизированные комплексы" из Архангельска, планируется отправить бойцам Архангельского батальона в зону специальной военной операции, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. "Готовим к отправке в зону СВО бойцам Архангельского батальона партию дронов. Технику создали инженеры архангельского конструкторского бюро "Беспилотные роботизированные комплексы", — написал Цыбульский в своём Telegram-канале. Глава региона добавил, что партия из 50 штук была передана губернаторскому центру "Вместе мы сильнее" в конце января. Потом их тестировали, улучшали характеристики, устраняли недостатки. Теперь оборудование готово к выполнению боевых задач.

https://ria.ru/20240330/kvadrokopter-1936859917.html

архангельск

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

архангельск, безопасность, технологии, александр цыбульский, сво, гуманитарная помощь, благотворительность