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В Оренбургской области ожидаются небольшие дожди

В Оренбургской области ожидаются небольшие дожди - РИА Новости, 09.04.2024

В Оренбургской области ожидаются небольшие дожди

Небольшие дожди и понижение температуры ожидаются в Оренбургской области во вторник, среду и субботу, это может усложнить работу спасателей, но уровень воды в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T03:07

2024-04-09T03:07

2024-04-09T03:07

оренбургская область

орск

урал

михаил леус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Небольшие дожди и понижение температуры ожидаются в Оренбургской области во вторник, среду и субботу, это может усложнить работу спасателей, но уровень воды в затопленных районах не увеличится, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "Никаких ливней в Оренбургской области не ожидается. Дожди в регионе на этой неделе будут - 9, 10 и 13 апреля, но интенсивность их будет невелика, и они ни в коей мере не повлияют на паводковую ситуацию", - сказал Леус. По его словам, такая погода может лишь усложнить работу МЧС, поскольку "с неба будет моросить" и понизится температура, но уровень воды в затопленных районах не увеличится. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

оренбургская область

орск

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, орск, урал, михаил леус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия