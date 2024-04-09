https://ria.ru/20240409/dozhd-1938932106.html

В Москве начался сильный дождь

В Москве начался сильный дождь - РИА Новости, 09.04.2024

В Москве начался сильный дождь

Сильный дождь накрыл Москву вечером во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T19:19

2024-04-09T19:19

2024-04-09T19:19

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сильный дождь накрыл Москву вечером во вторник, передает корреспондент РИА Новости. В частности, ливень начался в 18.40 в центре Москвы, на дорогах и тротуарах образовались лужи. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди и до плюс 20 ожидается в Москве во вторник, поздно вечером не исключены локальные грозы.

https://ria.ru/20240404/pogoda-1937754089.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, михаил леус, погода