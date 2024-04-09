https://ria.ru/20240409/dozhd-1938932106.html
В Москве начался сильный дождь
В Москве начался сильный дождь - РИА Новости, 09.04.2024
В Москве начался сильный дождь
Сильный дождь накрыл Москву вечером во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T19:19
2024-04-09T19:19
2024-04-09T19:19
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Сильный дождь накрыл Москву вечером во вторник, передает корреспондент РИА Новости. В частности, ливень начался в 18.40 в центре Москвы, на дорогах и тротуарах образовались лужи. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что кратковременные дожди и до плюс 20 ожидается в Москве во вторник, поздно вечером не исключены локальные грозы.
https://ria.ru/20240404/pogoda-1937754089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
В Москве начался сильный дождь
Сильный дождь накрыл Москву вечером во вторник