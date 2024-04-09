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ДОВСЕ во многом потерял жизнеспособность, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2024
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12:39 09.04.2024 (обновлено: 12:56 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/dovse-1938804358.html
ДОВСЕ во многом потерял жизнеспособность, заявил Песков
ДОВСЕ во многом потерял жизнеспособность, заявил Песков - РИА Новости, 09.04.2024
ДОВСЕ во многом потерял жизнеспособность, заявил Песков
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) во многом потерял жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:39
2024-04-09T12:56
политика
дмитрий песков
турция
россия
нато
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) во многом потерял жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В целом этот документ (ДОВСЕ - ред.) во многом уже свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Поэтому, конечно же, ситуация меняется", - сказал Песков в ответ на вопрос о приостановлении Турцией участия в договоре.ДОВСЕ был подписан в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Он устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ): боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Россия приостановила действие договора в 2007 году, а в 2023 году денонсировала его.
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политика, дмитрий песков, турция, россия, нато
Политика, Дмитрий Песков, Турция, Россия, НАТО
ДОВСЕ во многом потерял жизнеспособность, заявил Песков

Песков: ДОВСЕ потерял жизнеспособность из-за геополитических условий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) во многом потерял жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В целом этот документ (ДОВСЕ - ред.) во многом уже свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Поэтому, конечно же, ситуация меняется", - сказал Песков в ответ на вопрос о приостановлении Турцией участия в договоре.
ДОВСЕ был подписан в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД). Он устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ): боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Россия приостановила действие договора в 2007 году, а в 2023 году денонсировала его.
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