https://ria.ru/20240409/dorogi-1938901031.html
Руденя обозначил задачи по ремонту дорог в Тверской области на 2024 год
Руденя обозначил задачи по ремонту дорог в Тверской области на 2024 год - РИА Новости, 09.04.2024
Руденя обозначил задачи по ремонту дорог в Тверской области на 2024 год
Заседание правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени прошло во вторник, на мероприятии были рассмотрены итоги дорожных работ... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:31
2024-04-09T17:31
2024-04-09T17:31
тверская область
торжок
тверь
тверская область
игорь руденя
жкх
нацпроект "безопасные качественные дороги"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938896544_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_827e54ff055ed620b959d6df927d6ab5.jpg
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Заседание правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени прошло во вторник, на мероприятии были рассмотрены итоги дорожных работ в регионе в прошлом году и обозначены задачи на этот год, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как уточнил глава региона, в этом году будет отремонтировано 460 дорожных объектов - региональных, межмуниципальных и местных. Губернатор напомнил, что среди задач Верхневолжья – строительство не менее 50 обходов городов. "Это востребовано нашими гражданами, экономикой, важно для развития территорий субъектов. В число таких проектов включен обход города Торжка.<…> Важно держать на контроле реализацию проекта. Это один из городов, который требует разгрузки исторического центра", - цитирует пресс-служба Руденю. Как отметил губернатор, Тверская область успешно выполняет задачи национального проекта "Безопасные качественные дороги". За период 2018-2023 годов отремонтировано 2800 километров региональных и муниципальных дорог. В нормативное состояние приведено почти 83% опорной сети – всего в нее входит 1008 километров трасс. Приоритетом в дорожной сфере глава региона обозначил ремонт объектов, важных для жителей Верхневолжья. Также приоритетными являются направления, значимые для развития производственных площадок в муниципальных образованиях, туристические дороги, трассы, обеспечивающие доступность учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения. Так, будет продолжена работа по приведению в порядок подъездов к медицинским организациям. В 2024 году это восемь территорий: возле Торопецкой, Кимрской, Краснохолмской, Андреапольской ЦРБ, ряда учреждений Твери. Разработаны проекты по капитальному ремонту в 2024-2025 годах дорог возле крупных объектов – областной клинической больницы и Бежецкой ЦРБ. В этом году продолжится реализация масштабных инфраструктурных проектов: строительство Западного моста, транспортной хорды между федеральными трассами М-10, М-9 и М-11. Запланированы работы по вылетным трассам в Твери – на Санкт-Петербург и Кимры, а также въезда в город Ржев. В 2024 году продолжатся работы на 16 переходящих объектах, ремонт которых велся ранее, включая участки направлений Сергиев Посад – Калязин, Западная Двина – Жарковский, Талдом – Нерль. В программу ремонта региональных дорог включены 22 новые позиции. Например, это трассы, ведущие к инвестплощадкам и достопримечательностям Тверской области: Кашин – Власьево и Торжок – Берново – Старица. Особое внимание уделено приведению в нормативное состояние дорог, улиц, мостовых сооружений в муниципалитетах. В программу дорожных работ на местной сети вошло почти 400 объектов.
https://ria.ru/20240228/obkhod-1930057696.html
https://ria.ru/20231221/dorogi-1917338336.html
торжок
тверь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
торжок, тверь, тверская область, игорь руденя, жкх, нацпроект "безопасные качественные дороги"
Тверская область, Торжок, Тверь, Тверская область, Игорь Руденя, ЖКХ, Нацпроект "Безопасные качественные дороги"
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Заседание правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени прошло во вторник, на мероприятии были рассмотрены итоги дорожных работ в регионе в прошлом году и обозначены задачи на этот год, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как уточнил глава региона, в этом году будет отремонтировано 460 дорожных объектов - региональных, межмуниципальных и местных.
Губернатор напомнил, что среди задач Верхневолжья – строительство не менее 50 обходов городов.
«
"Это востребовано нашими гражданами, экономикой, важно для развития территорий субъектов. В число таких проектов включен обход города Торжка.<…> Важно держать на контроле реализацию проекта. Это один из городов, который требует разгрузки исторического центра", - цитирует пресс-служба Руденю.
Как отметил губернатор, Тверская область
успешно выполняет задачи национального проекта "Безопасные качественные дороги". За период 2018-2023 годов отремонтировано 2800 километров региональных и муниципальных дорог. В нормативное состояние приведено почти 83% опорной сети – всего в нее входит 1008 километров трасс.
Приоритетом в дорожной сфере глава региона обозначил ремонт объектов, важных для жителей Верхневолжья. Также приоритетными являются направления, значимые для развития производственных площадок в муниципальных образованиях, туристические дороги, трассы, обеспечивающие доступность учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.
Так, будет продолжена работа по приведению в порядок подъездов к медицинским организациям. В 2024 году это восемь территорий: возле Торопецкой, Кимрской, Краснохолмской, Андреапольской ЦРБ, ряда учреждений Твери
. Разработаны проекты по капитальному ремонту в 2024-2025 годах дорог возле крупных объектов – областной клинической больницы и Бежецкой ЦРБ.
В этом году продолжится реализация масштабных инфраструктурных проектов: строительство Западного моста, транспортной хорды между федеральными трассами М-10, М-9 и М-11. Запланированы работы по вылетным трассам в Твери – на Санкт-Петербург
и Кимры
, а также въезда в город Ржев
.
В 2024 году продолжатся работы на 16 переходящих объектах, ремонт которых велся ранее, включая участки направлений Сергиев Посад
– Калязин
, Западная Двина – Жарковский, Талдом – Нерль.
В программу ремонта региональных дорог включены 22 новые позиции. Например, это трассы, ведущие к инвестплощадкам и достопримечательностям Тверской области: Кашин – Власьево и Торжок – Берново – Старица.
Особое внимание уделено приведению в нормативное состояние дорог, улиц, мостовых сооружений в муниципалитетах. В программу дорожных работ на местной сети вошло почти 400 объектов.